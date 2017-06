De la escuela a la ilustración

El viento es más que un fenómeno meteorológico. Este elemento sirve de hilo conductor del primer álbum ilustrado de Constantino Menéndez, psicólogo y vecino de Pillarno. La obra fue presentada ayer en el centro cultural Valey por su autor, que contó con la compañía de la alcaldesa, Yasmina Triguero, y del alumnado del CRA Illas-Castrillón.

Constantino Menéndez se convirtió en escritor casi por casualidad. Su hija acude a diario a las escuelas de Pillarno y allí sus profesores pidieron colaboración a las familias para desarrollar varios proyectos educativos. «Mi aportación fueron estas láminas. A través del viento trabajamos las emociones y otro tipo de aspectos que se empiezan a tratar con los niños pequeños como la respiración, la paciencia o la relación entre causa y efecto», apunta el escritor.

Esas láminas hechas en acuarela sirvieron de apoyo para las educadoras este curso y fueron ellas quienes alentaron a Constantino a que probase a publicarlas. «Lo mandé a varias editoriales, algunas me dijeron que no, otras que me pedían que me encargara de parte de los gastos de la edición y SeLeer fue la que me propuso editarlo ellos sin que yo tuviera que hacer nada», explica.

El álbum ilustrado se distribuirá por las librerías de todo el panorama nacional y está previsto utilizarlo como guión para la elaboración de un audiovisual teatralizado. Las ilustraciones de 'Viento' han sido realizadas con acuarela y tinta china y la tipografía está realizada a mano. «Se podrían crear fichas de cada lámina y con ellas trabajar diferentes aspectos. Es un libro muy versátil que abarca muchos aspectos», comenta el autor.

Por su profesión de psicólogo, Constantino Menéndez, señala que la obra «es óptima para este campo también, no solo en educación. Tiene muchas lecturas y depende del profesional sacar de él toda su utilidad».