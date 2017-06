La iniciativa ciudadana logra recuperar las fiestas de San Juan en La Arena

Una vez más, y ya van dos en muy poco tiempo en el Bajo Nalón, la iniciativa ciudadana da un paso al frente en favor de sus intereses. La más reciente, en San Juan de la Arena, tiene nombre y apellidos: José Fernando López. Este vecino de Piedras Blancas, oriundo de la localidad de Soto del Barco, sintió un arrebato de nostalgia cuando se enteró de que las fiestas de San Juan de La Arena no se iban a celebrar y decidió rebelarse contra ello. En estos momentos, recauda fondos para unos festejos que ya van cogiendo forma y en los que se están volcando vecinos y empresarios de la zona. «Echo la vista atrás y me veo a mí con doce años y no me imagino un verano sin fiestas de San Juan», explica.

En un primer momento le echó para atrás la exigencia de constituirse como comisión de festejos con estatutos, pero ahora, y gracias a la colaboración de Marisa Martínez y Amanda 'Clarke', han abierto una cuenta bancaria para solucionar lo más inminente, las fiestas de San Juan (Banco Sabadell. S.O.S San Juan y San Telmo, ES88 00815307 780001234533). Paralelamente siguen con los trámite para crear una comisión de festejos.

«Yo soy autónomo y abrir una cuenta con mi nombre me suponía un problema fiscal, pero se ofreció Marisa y la gente está contribuyendo». Tanto que, de momento, ya está perfilado el programa de los días 23 y 24, para los que se ha contratado a sendas orquestas y a un disc-jockey. La 'foguera' y los fuegos artificiales los pone el Ayuntamiento, a quien López agradece la ayuda prestada.

«Estamos gestionando más actividades. Todo será en función del dinero que recaudemos, pero estoy sorprendido de la implicación de todo el mundo», afirma el promotor.

Durante los festejos, que confían en poder alargar hasta el domingo 25 con una sesión vermut y una romería, venderán pañuelos con los que esperan recaudar lo suficiente para organizar las fiestas de San Telmo. «Igual tenemos una sorpresa para San Telmo y la gente flipa. Solo tiene que cuajar», adelanta López.

De momento, y hasta entonces, San Juan de la Arena está volcado con la celebración de San Juan. Varios empresarios han comprometido ya voladores, los citados pañuelos y horas gratis de 'caballitos' para los niños.