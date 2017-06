Perlora ve peligrar sus fiestas tras pedir la SGAE el pago de 12.000 euros

«No cuestionamos a la SGAE por cobrar, sino por lo que quieren cobrar». Con estas palabras el vicepresidente de la comisión de Festejos de Perlora, Pedro Caballero, explica la situación en la que se encuentra la entidad ante la reclamación, por vía judicial, que le ha llegado de la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Al parecer, esta demanda responde a los retrasos de los cinco últimos años en el pago del canon por parte de esta comisión de Festejos que asciende a cerca de 12.000 euros. En palabras de Caballero, «la razón de estos impagos no es otra que la de no haber recibido durante este tiempo las correspondientes facturas por parte de esta sociedad. Esto no supone que no podamos estar de acuerdo con esta reclamación. Lo que no admitimos de ella -subraya- es que se incluyan una serie de conceptos que nada tienen nada que ver con el canon, como son las actuaciones de grupos musicales locales como la Banda de Gaites de Candás».

Por eso, desde que se tuvo conocimiento de esta deuda en febrero del pasado año, los integrantes de la comisión han abierto una línea de negociación para intentar alcanzar un acuerdo y evitar así a los tribunales. «Desde entonces y hasta agotar todo el tiempo del que disponemos seguiremos intentando pactar con la SGAE, aunque su postura sigue siendo firme, lo que nos ofrece pocas esperanzas».

Y es que, según el cálculo que la comisión hace de la deuda, ésta baja hasta la mitad. Desde su punto de vista, la reclamación real no debería exceder de los 7.000 euros. Se trata de un montante que consideran razonable a tenor de las facturas abonadas a las orquestas durante estos cinco años. El 7% de lo que se le paga a cada una se destina al canon establecido por la Sociedad de Autores.

Así, para el colectivo de vecinos que forman parte de la comisión de Festejos, esta demanda supone todo un varapalo. «Nuestro compromiso no es otro que el de trabajar por y para que este pueblo pueda disfrutar de unas fiestas. Somos una entidad sin ánimo de lucro y hacemos este trabajo con mucho empeño y esfuerzo, pero resulta un tanto desalentador que después de todo vengan a recaudar todo el remanente que resultó de las ventas».

Esta es la interpretación que hacen de la aplicación del canon de la SGAE. Y lo peor de todo, añaden, «es que además nos vemos abocados a presentarnos en los juzgados de lo Mercantil para responder ante el juez de una reclamación que no es ajustada».

Pese a todo, Caballero, afirmó que «no vamos a suspender las fiestas. Eso sí -apunta-, los que ya somos mayores dentro de esta comisión estamos dispuestos a entregar el testigo a los más jóvenes para que asuman este compromiso».

También elogió el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Carreño con la Sociedad de Autores, «que supondrá una rebaja del 20% en la factura para todas las comisiones de festejos del concejo. De esta ventaja se podrán beneficiar los que sigan al frente de nuestra comisión», concluyó Pedro Caballero.

Seguimiento municipal

Por otro lado, el Partido Popular de Carreño señala que, ante este tipo de reclamaciones, el Ayuntamiento debería hacer un seguimiento. Según explicó su portavoz, José Ramón Fernández, «desde el gobierno se debería encargar a los servicios jurídicos que realicen un análisis de si las exigencias de la SGAE son legales y la viabilidad de interponer una demanda contra dicha sociedad. Entendemos que el Consistorio debe velar por la igualdad y los derechos de todos los vecinos de este concejo», afirmó.