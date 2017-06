El PP pide al Ayuntamiento la limpieza subsidiaria de la parcela de Coto Carcedo

El grupo municipal del PP se sumó ayer a las quejas vecinales de Coto Carcedo por el estado en el que se encuentra una de las parcelas de la calle Picu Urriellu. Los populares reclaman al Ayuntamiento que se haga cargo de la limpieza de la finca de manera subsidiaria para acabar con los problemas que acarrea tenerla llena de maleza.

«Ya lo hemos pedido en otras ocasiones, el Ayuntamiento debería reclamar a los propietarios la limpieza, tal y como se contempla en las ordenanzas, aunque de no ejecutarse deberían ser ellos quienes se encarguen de hacerlo y después pasar los gastos de la actuación a los dueños», apuntó el portavoz del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones. Desde el PP apuntan a que esta situación que se da en Coto Carcedo, que han denunciado desde la Asociación de Vecinos El Otero como a título individual varios propietarios, no es aislada y critican que no sea más que «una muestra más de la situación de abandono y de falta de mantenimiento general del concejo», comentó el edil popular.

El PP critica que el equipo de gobierno de Izquierda Unida no sea capaz de ejecutar las inversiones relevantes para el municipio «como puede ser el área deportiva de Ferrota, ni crear suelo industrial» y añaden que a esta ineficacia se suma ahora que «ni siquiera son capaces de mantener de forma adecuada el concejo», recalcó Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.

El problema de abandono de esta parcela se ha mantenido en el tiempo ya que los vecinos de la calle llevan meses denunciado su estado sin que nadie haga nada.