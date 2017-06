Los usuarios de Playa España denuncian su mal estado

Es una de las playas más concurridas de Villaviciosa, paraíso para los surfistas y, con los años, se ha convertido en el lugar de escape de muchos gijoneses durante los meses de verano. Playa España acoge en la temporada estival a miles de visitantes que acuden a refrescarse en el Cantábrico y supone una importante fuente de recursos para los establecimientos de Quintes. Por este motivo, vecinos y usuarios lamentaron ayer «el abandono» que sufre el arenal por parte del Ayuntamiento así como «el poco partido que se le saca», según coincidieron en señalar.

«Es una de las playas más bonitas y está totalmente abandonada», critican. Cada año la marea saca a la luz cientos de piedras que dificultan el acceso a este punto de La Mariña de Villaviciosa. Los trabajadores municipales, según aseguraron desde el Ayuntamiento, abrirán hoy por la mañana un camino en el arenal para facilitar el paso de los usuarios, aunque «no podemos retirar las piedras porque, para eso, Costas no nos dio permiso».

Las grandes mareas son las culpables también de la falta de arena. «Playa España es una de las playas más cambiantes. Es un poco lotería, aunque la tendencia es que el mar escarbe y cada vez haya menos arena», explicó Miguel García, quien lleva años yendo a surfear a la zona y ya ha visto el arenal de todas las formas posibles. Al mal estado del arenal se suman, según indicaron usuarios y hosteleros de Quintes, las críticas hacia el Ayuntamiento por la falta de servicios e infraestructuras de la playa.

«Es la única del concejo que no tiene un aparcamiento público abierto durante todo el año. El año pasado instalaron uno en verano por primera vez, pero estaba demasiado lejos», lamentaron. En la actualidad, los dueños de los terrenos más cercanos suelen paliar esta deficiencia habilitando aparcamientos privados en sus parcelas durante los meses de julio y agosto, una medida que resulta también deficiente ante la masiva afluencia del arenal.

Sin baños portátiles

Otra demanda para Playa España son los baños portátiles. Tendrán que esperar otro año más. El Ayuntamiento no plantea su instalación, aunque está en negociaciones con un particular -dueño de un terreno cercano- por si pudiese hacerse cargo de la misma. Más suerte tendrán los usuarios de la playa de Merón, donde no hay establecimientos cercanos a donde los usuarios puedan acudir, y estrenarán el servicio este verano. «No es normal que una playa de estas características, que está de moda, no cuente con unos baños propios y solo tenga una ducha», criticaron desde Playa España.

El Consistorio trabaja estos días en adecuar todas las playas del concejo. Las máquinas también trabajarán estos días en Tazones y se prevé la instalación de duchas en Rodiles y en Merón.