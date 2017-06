El PP critica la falta de suelo industrial en el proyecto de los suelos genéricos

Izquierda Unida convocó el pasado jueves una reunión con los concejales de la Comisión de Urbanismo, y la Arquitecta-Directora de la Oficina Técnica para tratar la modificación del PGOU en relación de la adaptación de los suelos genéricos. El PP mostró ayer su discrepancia al entender que «el proyecto que presentarán al Pleno para su aprobación provisional no contempla suelo industrial, del que carece el concejo, y se va a condenar a Castrillón al ostracismo en cuanto a este tema», señaló ayer su portavoz Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.

Los populares insisten que no se contempla crear suelo industrial en el entorno del Aeropuerto, lo que a sus ojos «sería la localización estratégica por esta al lado de esa infraestructura única en Asturias, ni tampoco se contempla suelo terciario en la Cruz de Illas. IU lleva veinte años gobernando y no ha sido capaz de sacarlo adelante, entre otras cosas, porque no han mostrado ningún interés en negociarlo con la oposición», apuntó Quiñones.