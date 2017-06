«Los vecinos sienten Valdediós como algo propio»

Hace un año, las carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús de Valladolid cruzaban por primera vez el recinto del monasterio de Valdediós. El celorio maliayo se encontraba deshabitado desde que en junio de 2012 se marcharon los frailes de la Comunidad de San Juan. La llegada de las carmelitas supuso el tercer intento del Arzobispado por dotar de vida al monasterio. Un año después, la congregación celebró su primer aniversario con la presencia de fieles de toda España.

La jornada comenzó con una misa en la capilla interior. La imagen del Corazón de Jesús, recién llegada al celorio, presidió la homilía. La estatua no está exenta de polémica. «No es un capricho. Es el signo distintivo de la congregación y quien no entida esto, no podrá entendernos a nosotros. Esto es todo lo que somos», aseguró el sacerdote madrileño Ricardo Quintana. Él lleva acompañando a las hermanas prácticamente desde su fundación. Junto a él estuvieron el cura poleso Andrés Fernández y el también sacerdote Carlos López, de Valladolid.

Fue el asturiano el encargado de guiar a monjas y asistentes durante la celebración de la primera romería asturiana del monasterio. Fernández se aseguró de que la procesión salía en el orden correcto: primero la cruz, el ramo, la imagen de Jesús porteada por las monjas y la agrupación musical Corazón de Jesús de Oviedo. El desfile religioso recorrió parte del interior del monasterio y del recinto exterior.

«Los primeros meses no fueron fáciles. Las instalaciones eran demasiado grandes y había muchas cosas por hacer», reconoció la madre Olga María del Redentor. El trabajo no ha disminuido. Las monjas trabajan diariamente para intentar adecuar el celorio. Para ello cuentan con la colaboración de muchos vecinos de la zona, así como de otros concejos cercanos: «Nos asombra lo colaboradores que son. Sienten Valdediós como algo propio».

Para ella este primer año no habría podido ser mejor. «Después de tanto tiempo ya lo sentimos como nuestra casa, nuestro hogar. Estamos muy contentas», aseguró. Toda esta experiencia la han trasladado al libro 'Valdediós...¡ha resucitado!'. La obra es la primera de la Editorial Samaritana

Las hermanas estuvieron acompañadas por miembros de la Asociación Corazones Samaritanos. «Estamos emocionados y con los pelos de punta. Hemos venido desde Sevilla, Granada y Canarias para compartir con ellas este momento», explicó Inmaculada Martín.