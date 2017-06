El TSJA desautoriza el acceso de técnicos del Principado a la Casa de Postas

Nueva sentencia favorable al promotor del antiguo convenio de Quintanas de Chacón. La Sala de lo Contencioso Administrativo del l Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha estimado el recurso contra el auto que autorizó el Ayuntamiento de Corvera a acceder a la Casa de Postas de Las Vegas, de su propiedad, con el fin de elaborar un informe para Patrimonio, organismo dependiente del Principado, al objeto de inventariar la propiedad una vez le había retirado la catalogación de bien protegido después de que el Ayuntamiento iniciase expediente de demolición.

En otras palabras, desautoriza tal actuación, de lo que se desprende que cualquier hipotética acción derivada de ella tampoco se ajusta a derecho. Cabe recordar que el expediente de demolición ha sido suspendido por la autoridad judicial a la espera de que se resuelva la demanda interpuesta por el promotor contra el ex concejal de Urbanismo, Enrique Bueno, de IU, y el secretario municipal por presunta conducta delictiva en el marco de sus actuaciones en torno al antiguo convenio urbanístico de Quintanas de Chacón, promovido por el referido promotor y a la postre abortado por el Ayuntamiento y sustituido por otro.

Una vez reabierto por la Audiencia Provincial, que observa indicios de delito, el Juzgado de Instrucción Número 4 ha concedido diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para solicitar la apertura de juicio oral, decisión que ha sido recurrida por el secretario municipal.

No así por Bueno, que defendió su actuación y expresó su deseo de «desmontar las mentiras» del promotor. Desmintió que le pidiese 600.000 euros por una casa de la que es copropietario sita en Quintanas de Chacón y rechazó que su negativa fuese el motivo que le llevó a sustituir el antiguo convenio por otro nuevo que, al contrario de lo que mantiene el promotor, asegura que no beneficia sus intereses personales. Dicho convenio reduce considerablemente la edificabilidad de la zona, de 326 cincuenta a medio centenar, y fue incluido en el Plan General de Ordenación Urbano (PGO), pero no ha sido ejecutado.

El pronunciamiento judicial que a la postre declara contrario a derecho el acceso a la Casa de Postas se produce después de que los técnicos del Principado consumasen el hecho y redactasen el referido informe, cuyo objeto era «aclarar el estado real de conservación y las posibilidades que presenta, en su caso, de rehabilitación-consolidacion».

Candado roto

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA resuelve que la solicitud se remitió al Decanato de los Juzgados de Oviedo «sin trámite previo alguno y sin resolución del Ayuntamiento alguna», a la vez que subraya la ausencia de «acto administrativo que ejecutar» que justifique la inviolabilidad del domicilio.

En consecuencia, resuelve que «no se dan los requisitos necesarios para impetrar el auxilio judicial que solo debe de otorgarse e instarse en aquellos supuestos en los que se den los requisitos necesarios e imprescindibles», y reprocha a la Ayuntamiento que «ni siquiera se ha personado en este trámite de apelación para defender su posición ni la legalidad del auto impugnado».

Los técnicos accedieron al inmueble con anterioridad a que prosperase el recurso interpuesto por el promotor contra el auto que inicialmente lo autorizaba. «Tendrían que haber esperado a que dictase sentencia firme. Rompieron el candado y lo sustituyeron por otro, por lo que a día de hoy sigo sin poder entrar en mi propiedad», manifestó al respecto.

En el auto que abre la puerta a que se celebre juicio oral la juez observa indicios de que Bueno vinculase la aprobación del antiguo convenio a que el promotor le pagase 600.000 euros y que el nuevo cuadriplicase la edificabilidad de su propiedad sin tener que hacer frente a cargas que sí tendrían que soportar otros titulares afectados por el convenio.

El exconcejal sostiene que su finca, de 122 metros cuadrados, no alcanza el mínimo establecido para que sea edificable, 160, afirmación que el Tribunal pone en entredicho con el argumento añadido de que en todo caso tendría suficiente con comprar 38 metros cuadrados a un colindante.

Al margen de este asunto, también le recrimina que participase en el Pleno que dio luz verde al nuevo convenio y le recuerda que en una comisión anterior sí adoptó tal actitud. Su voto fue decisivo para que el nuevo convenio resultase aprobado. En el caso del secretario municipal, la jueza le recrimina que le autorizase «de viva voz» a ejercerlo después de que en el informe previo «no llegaba a concretar si el señor Bueno podía votar o no».

La jueza aprecia que tales hechos podrían ser constitutivos de delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios y en el caso del exconcejal de Urbanismo también de cohecho.