Aqualia plantea desbloquear las inversiones con el nuevo depósito de agua de Bayas

Aqualia, empresa que gestiona el servicio de agua en Castrillón, ha presentado en el Ayuntamiento un anteproyecto para llevar a cabo la construcción del nuevo depósito de agua de Bayas. Con esta obra se desbloquearían las inversiones, paralizadas desde que se iniciara todo el proceso judicial entre la entidad y el Consistorio. Los documentos presentados deberán ser ahora analizados por la Oficina Técnica municipal antes de darle el visto bueno, que se deberá otorgar vía sesión plenaria.

El anteproyecto estima que la inversión será cercana a los 250.000 euros, aunque no es definitivo ya que es necesario realizar los estudios correspondientes de localización por lo que la cantidad podría variar. «Nos han llegado los documentos y se analizarán por parte de nuestros técnicos. Si todo cumple con lo estipulado se les encargará hacer el proyecto definitivo», explicó el concejal de Obras, José Luis Garrido. En líneas generales, la inversión presentada por Aqualia plantea un nuevo depósito ubicado en las mismas inmediaciones en las que está el actual y con una capacidad de cien metros cúbicos.

La redacción del proyecto final llevará unos tres meses ya que acarrea una serie de estudios sobre el terreno y después la empresa estima en otros seis meses el plazo de ejecución de las obras de construcción. «El depósito tendría una garantía de un año y podría estar listo en medio año, aunque la decisión plenaria no se podrá tomar en la sesión de este mes porque no da tiempo, irá a julio por lo que los plazos no son inmediatos», señaló José Luis Garrido.

El depósito de agua de Bayas es una de las inversiones que el equipo de gobierno de Izquierda Unida y los vecinos de la localidad siempre han reclamado a la empresa, que ahora, tras perder el juicio con el Ayuntamiento, debe ejecutar los cinco millones de inversión previstos en el contrato con el que se le adjudicó la gestión del agua en el momento de la privatización.