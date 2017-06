Un autobús unirá San Esteban y la playa de Aguilar en verano

Los vecinos y visitantes de San Esteban de Pravia contarán con un servicio de autobús hasta la playa de Aguilar que funcionará los miércoles y sábados de julio y agosto, según anunció ayer la alcaldesa Carmen Arango durante el Pleno municipal.

La información surgió a raíz de la moción presentada por Izquierda Unida en la que solicitaba una línea de transporte público que uniera la localidad con el citado arenal. No salió adelante por el voto en contra del Partido Socialista. La alcaldesa explicó que votaban en contra porque esta petición entrará en servicio este mismo verano y recordó que el transporte no es competencia municipal. Negociado con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), dentro de un programa que la entidad comenzó el año pasado para facilitar el transporte en algunas zonas rurales durante el verano, este año llegará hasta Muros. Este verano será solo dos días y, en función de la respuesta, podría negociarse su ampliación de cara al año próximo. El primer autobús saldrá a las once de la mañana de San Esteban y regresará a las dos, y volverá a coger pasajeros hacia la playa para volver a las 17.30 horas. El precio del billete será de 1,50 euros, ida y vuelta.

En el Pleno en el que se aprobaron definitivamente las cuentas del año, la alcaldesa respondió también a la pregunta del PP sobre la entrada al divisorio. Aseguró que Puertos permitirá el acceso peatonal, pero no el de vehículos.