El Ewan Festival no repetirá en el pinar de Salinas y busca otra ubicación

El Ewan Festival no se celebrará este año en el pinar de Salinas. El Ayuntamiento de Castrillón ha tomado la decisión tras las críticas generadas en las últimas ediciones por algunos colectivos que entendían que no se estaba respetando la zona como un espacio protegido al estar catalogado como fosa común.

El pasado verano la alcaldesa, Yasmina Triguero, ya anunció que se barajarían otros posibles escenarios pero siempre dejando claro que «siempre se ha respetado la fosa común. El festival era lo más natural posible, sin anclajes al suelo ni carpas». Este año el Ewan Festival se celebrará a principios de agosto, los días 11 y 12. Tanto el Ayuntamiento como los organizadores ya han mantenido varias reuniones para acordar cuál será el escenario alternativo, aunque la decisión final no se ha tomado.

«Se han propuesto tres posibles ubicaciones y ahora los organizadores están barajando cuál de todas es la mejor, pero aún no han tomado una decisión en firme. En cuanto se sepa lo avisaremos y se anunciará el festival con normalidad», apuntó la alcaldesa. Las pasadas semanas, tanto Triguero como miembros de la organización visitaron los espacios cedidos por el Ayuntamiento, que además colabora económicamente con la celebración de este festival. «Los tres son válidos y buenos para el formato del festival, pero no queremos desvelar ninguno hasta que no se sepa la decisión final», recalcó Triguero.

El Ewan Festival ha venido programado durante las diferentes sesiones varios conciertos de música en directo, pero sin contar con una gran instalación, únicamente aprovechando los elementos del área recreativa del pinar de Salinas.

Críticas

El festival ha estado envuelto en las críticas desde sus comienzos. Tanto vecinos como algunas entidades y partidos, como el PSOE, han mostrado su disconformidad con que el Ayuntamiento diera permiso para su realización en el pinar de Salinas, donde se sabe que existe una fosa común, aunque está aún sin delimitar.

Los vecinos llegaron incluso a reclamar los expedientes de tramitación de festejos porque veían irregularidades en su organización y desde el PSOE se advertía que «ir contra la Ley de Memoria histórica, que establece que hay que tener una especial preservación por estos espacios, tendría consecuencias legales» y además sumaban que «este tipo de actos atentan contra la dignidad de la memoria de las víctimas de la represión franquista que yacen en dicho lugar y de las familias». Un discurso parecido al del Ateneo Republicano de Castrillón que se estaba vulnerando el espacio y la memoria de todas las personas que están enterradas en la fosa común del pinar.