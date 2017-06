«Hemos tenido que hacer muchos rescates por culpa de los 'selfies'»

Por su labor humanitaria y altruista, que ha puesto el foco de Villaviciosa en una gran emergencia social. Esas son las razones por las que César Bonera recibirá el viernes el premio a la ejemplaridad vecinal que concede la Federación de Asociaciones Vecinales. Oficial en la flota de Salvamento Marítimo desde hace diez años, este maliayo es uno de los fundadores de la ONG Brazos Abiertos Asturias Human Rescue.

-¿Se esperaba este premio?

-No, como le dije a Rocío -presidenta de la Federación- no me considero ejemplo de nada. La única suerte que he tenido es que he convertido mi vocación en mi trabajo.

-Con la ONG ha tenido la posibilidad de ayudar en la crisis de refugiados de Grecia, ¿cómo describiría esa experiencia?

-La parte de salvamento ya la conocía, es algo que haces de forma mecánica. Lo difícil fue cuando iba a los campos de refugiados, conoces a las personas y les pones nombre propio. Es complicado. Tienes que sacar fuerzas para llévales esperanza, aunque sea solo ese día.

-¿Cómo valoraría el papel de España en este sentido?

-La parte política es muy complicada, pero se le está dando la espalda completamente. La información que se da no es real. Se intenta meter el miedo a la gente diciendo que pueden pasar células terroristas y eso no es cierto.

-Trabajó también en el Estrecho, ¿es muy diferente?

-La gente que emigraba a Grecia era porque su país estaba en guerra, si acabase volverían. La inmigración aquí es distinta, vienen para quedarse.

-Ahora se encuentra en Asturias, ¿está más tranquilo?

-Trabajamos menos, pero las condiciones de la mar suelen ser peores. Solemos hacer muchas evacuaciones médicas, remolques... Con el tema de los 'selfies' hemos tenido que hacer muchos rescates. La gente se acerca para hacerse una foto con las olas y acaban cayendo al agua. No se dan cuenta del peligro.

-¿Hay suficientes efectivos?

-Falta gente. Somos poco más de 750 profesionales para más de un millón de kilómetros. Sin olvidar que cuando unos trabajan, la otra mitad está de descanso.

-Fue socorrista en Rodiles, ¿cómo ha visto la pérdida de la bandera azul?

-Es una pena porque para el turista es un referente importante. Para los que viven en Villaviciosa no le va a afectar, porque el servicio va a ser el mismo.