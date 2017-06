La escuela de Pillarno urge ampliar sus instalaciones ante la alta demanda

La escuela de Pillarno, que forma parte del Colegio Rural Agrupado de Castrillón-Illas, urge la ampliación de sus instalaciones para dar cobertura a la demanda de matrículas. El centro escolar cuenta ahora mismo con tres aulas, pero las estimaciones tras el periodo de inscripción es que tengan que sumar una más para dar cabida a los nuevos ingresos.

En estos momentos Pillarno cuenta con unas instalaciones reducidas, que exprimen al máximo para poder realizar todas las actividades diarias. La comunidad educativa y la Asociación de Madres y Padres ha solicitado al Ayuntamiento que interceda junto a ellos en el Principado para conseguir la desafectación de las viviendas de maestros. De conseguir este trámite esta zona podría convertirse en nuevas aulas y espacios para la actividad educativa.

Las viviendas de maestros sería la mejor solución para las necesidades del centro, aunque no es la primera vez que se solicita su desafectación, pero hasta ahora el Principado no ha dado su visto bueno. «En el año 2007 desde el Ayuntamiento ya pedimos que se hiciera ese trámite porque lo veíamos necesario, pero no se nos concedió. Ahora vuelve a haber una necesidad real y puede que sea el momento de hacerlo», apuntó la alcaldesa, Yasmina Triguero. La edil dará traslado al Principado de esta petición y pedirá fijar una reunión en la que estén presentes representantes del Colegio Rural Agrupado, del AMPA y del Consistorio.

El 21 de junio finaliza el periodo de matriculación y, según explicaban, a principios de mes las preinscripciones «casi duplican» el número de alumnos que hay en la actualidad en tres años. De momento, todas las solicitudes proceden de vecinos del concejo, pero de no formalizarse se podría dar cabida a los demandantes de los limítrofes, que están pendientes del dictamen de la comisión de escolarización.

«Si se consiguiera la desafectación de las viviendas habría que iniciar las obras de adecuación de las mismas, porque ahora no son aulas como tal, sino que llevaría un proceso, que de hacerlo debería ser cuanto antes», apuntó Yasmina Triguero. Las instalaciones fueron de propiedad municipal aunque posteriormente se cedieron al Principado, por eso debe ser el Gobierno regional quien dé su visto bueno a convertirlas en parte del centro.

La reunión pedida busca desbloquear la situación y explicar, con los datos de matriculación, las necesidades reales del centro. El alumnado del Colegio Rural Agrupado de Castrillón-Illas ha aumentado un 47% desde 2008, una tendencia que sigue aumentando con el paso de los cursos, ya que son muchas las familia que optan por estos centros y no por los urbanos.