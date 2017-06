La antigua lonja de Luanco se transforma en taller de arte

«Somos un equipo de artistas, periodista y publicistas dedicados a desarrollar temas artísticos y culturales, dentro de un ambiente como el que ofrece este edificio noble construido a principios del pasado siglo». Así explicaron el artista y la periodista Antonio López y Eva Orihuela, respectivamente, el proyecto de destinar los locales de la antigua lonja de pescadores de Luanco a un kiosco de arte, con exposiciones, restauraciones, reciclaje y decoración, entre otras actividades. El edificio, propiedad de la Cofradía de Pescadores, está actualmente fuera de servicio, tras el traslado del equipamiento al nuevo puerto en el Gayo.

Mientras ultiman los preparativos para su apertura, a mitad de la próxima semana, aseguran que esta iniciativa partió después de visitar los locales. «Desde el principio nos encantó tanto el interior como el enclave del mismo en el viejo puerto».

A partir de ahí, y tras cerrar un acuerdo con la Cofradía de Pescadores para el alquiler, el proyecto tuvo que ajustarse a las condiciones urbanísticas como una actividad no reglada. De esta manera, la explotación de estos locales no debería tener vinculación alguna con el sector de la hostelería y tampoco un acondicionamiento interior que precisase de nuevas reformas. «Todos los trámites relacionados con las licencias y permisos están en regla y, por supuesto que no habrá venta de bebidas alcohólicas. Eso si, lo que si brindaremos a nuestros visitantes son refrescos y agua mineral en vasos desechables en la terraza que instalaremos en el frente del edificio de la que ya tenemos la correspondiente autorización de Puertos», afirmaron.