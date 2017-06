La concejala popular Elena Herrero presenta su dimisión por «motivos profesionales»

El grupo municipal popular de Villaviciosa acaba de sufrir su segunda baja en este mandato. El pasado martes, la concejala Elena Herrero aprovechó la junta local del PP maliayo para comunicar , a nivel interno, su intención de renunciar al cargo, que ocupa desde junio de 2015, por «motivos de carácter personal y profesional». Según Herrero, «soy abogado y tengo mucho trabajo en mi despacho. No puedo atender mi cargo de concejal, no le estoy dedicando todo el tiempo que requiere y sé que mi sustituto lo puede hacer mejor», explicó, antes de puntualizar que «quiero dejar claro que no me voy por ninguna discrepancia, es algo personal».

Un día después de comunicar su baja en la junta local, Elena Herrero procedió a formalizar su dimisión en el registro municipal. A través de un escrito solicitó al alcalde, Alejandro Vega, la puesta en marcha de los trámites pertinentes para que el pleno municipal apruebe el próximo día 28 su renuncia y, en la siguiente sesión, el 28 de julio, la toma de posesión de su sustituto. Será el número once de la lista electoral del PP, Borja García Fernández.

Se trata de la segunda dimisión que se produce en la bancada del grupo municipal popular desque que hace dos años asumieran sus cargos. La primera fue la del número cuatro de la candidatura, Andrés Buznego González, que había sido concejal de obras en el equipo de gobierno del exalcalde José Manuel Felgueres. Le correspondía sustituirle a la número nueve de la lista, María José Corripio Lorda, pero ella renunció a tomar posesión porque se encuentra trabajando en el extranjero. En su lugar, asumió el acta de edil, Adrián Carneado, el número diez de la lista.

El congreso local, este verano

El portavoz del PP de Villaviciosa, José Manuel Felgueres, quiso agradecer a Herrero el trabajo realizado durante esta etapa y manifestó que «se ha puesto a disposición del partido para seguir colaborando, pero era imposible que pudiera seguir compaginando su labor política con su trayectoria profesional». El PP maliayo tenía intención de celebrar su congreso local a principios de julio, pero la dirección regional del partido no ha confirmado la fecha por lo que podría retrasarse al final del verano. Según Felgueres, «en el congreso local veremos a ver quiénes continúan. Será entonces cuando decidamos la nueva candidatura».