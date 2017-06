El pago por aparcar en la playa de Bañugues suscita quejas entre los usuarios del arenal

La aplicación de una tasa de dos euros por el estacionamiento en las zonas reservadas de la playa de Bañugues suscitó las quejas de los usuarios. Muchas de ellas fueron por carecer de información al público, lo que generó un caos en el tráfico rodado en el acceso principal. Al parecer, la razón de este desorden obedeció a la decisión de muchos conductores de buscar otras zonas donde fuera gratuito.

Según explicaron a este periódico algunos usuarios, «fue ayer -por anteayer-, cuando se produjo el mayor desorden entre los que querían acceder a los estacionamientos de pago y los que no, al realizar maniobras y giros llegando a colapsar la entrada a la playa», comentó Fernando Soria, de El Entrego, que es un asiduo a este arenal. Mientras, Margarita Suárez García, de Avilés, apuntaba que «no es la primera vez que se paga por aparcar en esta playa y creo que es una medida acertada. Al fin y al cabo, solo son dos euros por todo el día y mi vehículo esta vigilado». Por contra, Sonia González Soto, de Oviedo, considera que abonar una tasa no es lo peor: «Se puede cobrar, pero para ello tiene que haber servicios en condiciones y, sobre todo, más limpieza. La maleza en la zona y la basura se acumula en el río, en el que ya no están ni los patos que había el pasado año, por falta de limpieza».

La capacidad de las áreas destinados al estacionamiento es en torno a las 300 plazas, que resultan a todas luces insuficientes los fines de semana, que son los de mayor afluencia de usuarios. Esta carencia de espacio hace que un buen número de vehículos invadan las zonas verdes situadas en la margen derecha de la playa, impidiendo el crecimiento de los setos y otras plantaciones. A estos problemas se suman otros relacionados con los visitantes esporádicos que quieren acceder a uno de los establecimientos de hostelería, que apenas cuenta con espacio para estacionar.

El plan de acondicionamiento ambiental del entorno de la playa supuso una importante mejora para este arenal, que es uno de los más importantes del concejo gozoniego. La inversión estatal en la denominada primera fase ascendió a 581.851 euros. Ahora, Costas acometerá otra actuación que consistirá en el acondicionamiento del borde Este, que contribuirá a aumentar en 250 metros cuadrados la superficie del arenal, con una inversión de 216.974 euros.