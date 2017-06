Nueva prueba para completar la plantilla de Salvamento

Cuando la temporada ya ha empezado, aún hay seis plazas vacantes para cubrir los treinta y seis socorristas que componen la plantilla de Salvamento en playas de Castrillón. El Ayuntamiento ha convocado una segunda convocatoria para cubrirlas, y la primera de las dos pruebas, nadar 500 metros en un máximo de ocho minutos y 45 segundos, se celebró ayer en la piscina de Piedras Blancas. La superaron once de los quince participantes, que se enfrentarán mañana jueves a la segunda y última prueba, de carácter teórico, con preguntas relativas al Plan de Salvamento de Asturias y a la ordenanza municipal que regula el uso y disfrute de las playas. En el hipotético caso de que no la superaran al menos nueve de los once candidatos la plantilla no quedaría completa, y alcanzar los treinta y seis efectivos resultaría imposible. En este sentido, al ser una convocatoria municipal no se puede recurrir a las bolsas de trabajo que puedan haberse formado en otros concejos.

En otro orden, las playas del concejo volvieron a registrar ayer una notable asistencia de bañistas, en particular la de Salinas-San Juan. El mar estaba en calma, y no se registraron rescates. El observatorio del Aeropuerto registró una temperatura máxima de 31,8 grados