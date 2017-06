Los vecinos de Salinas se oponen a cambiar de ubicación el Ewan Festival

La Asociación de Vecinos de Salinas se opone a que se cambie la ubicación del Ewan Festival. La entidad, presidida por Gustavo Prieto, recoge las quejas generalizadas contra la decisión del Ayuntamiento de no ceder el área del pinar para la nueva edición del festival musical.

El Ewan Festival ha suscitado en todas sus ediciones numerosas quejas de la asociación de familias víctimas del franquisimo, que denunciaban no sentirse respetadas al celebrarse el evento en una zona catalogada como fosa común. Fue esta razón la que llevó al equipo de gobierno de Izquierda Unida a optar por rechazar la opción del pinar. Se ofrecieron otros escenarios alternativos, entre ellos ganó peso la senda fluvial de Salinas a Piedras Blancas.

«Nadie quiere que se haga ahí. Es una zona llena de humedad, con ratas y jabalís campando a sus anchas», recalcó ayer Gustavo Prieto, que insistió en que «el pinar es el sitio ideal para este tipo de festival. No se está vulnerando la Ley de Memoria Histórica, empezando porque es una zona recreativa todo el año. Entenderíamos que se rechazase si afectara en algo pero no lo hace», apuntó el líder vecinal.

Desde el Ayuntamiento inciden en que la decisión «está tomada» y en que «no vamos a convertir este festival, que atrae a tantas personas en un espectáculo como ya pasó en la edición pasada. No es bueno para nadie», comentó ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero. Una explicación que no sirve a los vecinos, que hacen hincapié en que «es un elemento más de turismo que no puede hacerse en cualquier sitio. Nadie quiere el cambio de ubicación. El equipo de gobierno debería estar mirando por el bien y el interés de todos los vecinos no de un pequeño colectivo», recalcó Prieto, que intentó ponerse en contacto con la asociación de familiares para llegar con ellos a un acuerdo y poder así mantener en festival sin que este diera sus frutos.

«Nosotros hemos hablado con las familias y se mantienen en su negativa por eso nosotros tomamos nuestra decisión», señaló Triguero. Desde la Asociación de Vecinos lamentan y temen que esta decisión política conlleve la cancelación del festival o bien que este se traslade a otro concejo. «Es uno de los símbolos turísticos de Salinas y no pueden acabar con él por una mala decisión. Hay que pensarse mucho las cosas y más cuando tienes a la gran mayoría de los vecinos dispuestos a que se realice en el pinar», argumentó Gustavo Prieto.