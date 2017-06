Ewan presenta la colección The Village

La marca de ropa Ewan presentó ayer su nueva colección para The Village 2017, el campamento de inglés organizado por el Colegio San Fernando de Avilés. La presentación tuvo lugar en la tienda de Ewan en Salinas (calle Luis Treillard, 21) y luego se trasladó a la playa, donde varios coaches y jóvenes participantes en The Village lucieron la colección y adelantaron la que será la equipación 'villager' de este verano. La cita contó con la presencia de los responsables de The Village, Michael Connell y Cristina González, y de Ewan, Nacho Solís.