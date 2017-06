Un fallo en el espectáculo previo a la hoguera de Trasona deja cinco heridos

La hoguera de Trasona vivió el pasado viernes su noche más accidentada de los últimos años. Lo que prometía ser una velada tranquila no lo fue tanto para algunos de los asistentes. La hoguera, con forma de castillete minero y locomotora, estaba preparada para arder a las doce en punto de la noche, pero un fallo en el espectáculo previo, que corría a cargo de la compañía Nun Tris, hizo que todas las previsiones se vinieran abajo. Los actores del grupo utilizaron bengalas en sus bailes, y fue una de estas lo que hizo que la pira ardiese antes de tiempo, cuando el reloj aún marcaba las doce menos diez de la noche.

Este fue el inicio de un cúmulo de incidentes que dejaron cinco heridos leves, aunque por la magnitud de los hechos pudieron haber sido muchos más. Nun Tris había preparado un pequeño espectáculo pirotécnico con fuegos artificiales que se desencadenó sin estar controlado. Algunas de las cargas salieron disparadas al cielo, pero otras lo hicieron contra los árboles del pantano de Trasona y contra el público que se encontraba en las inmediaciones.

Parte de la pirotecnia alcanzó incluso el otro lado de la carretera, donde estaban sentadas decenas de personas para disfrutar de la quema de la hoguera desde las alturas, mientras que algunas cargas salieron en horizontal directas contra la gente apostada al rededor de la hoguera. El Ayuntamiento había previsto el encendido del fuego tras la actuación de Nun Tris, pero la hoguera prendió antes y hubo que actuar con rapidez para alejar a los asistentes del perímetro señalado.

Entre los afectados hay niños, ya que la noche de San Juan en el pantano suelen vivirla familias enteras, máxime cuando horas antes había ardido, sin incidentes, la ‘foguerina infantil’. Las heridas fueron producidas por los restos de la carga de los fuegos artificiales, y fueron pequeñas quemaduras que no revistieron gravedad, aunque uno de los menores tuvo que ser atendido por la ambulancia en el pantano.

Muchos de los asistentes salieron corriendo hacia la zona baja del hórreo y otras hacia el prao donde estaba ubicado el escenario para las actuaciones musicales. En los primeros minutos de desconcierto, sin saber qué había pasado, hubo quejas, gritos y descontrol, pero una vez se quemaron todos los cartuchos de los fuegos artificiales las cosas volvieron a la calma. Los asistentes disfrutaron del resto de la quema más alejados de las llamas.

La propia compañía Nun Tris emitió ayer un comunicado pidiendo disculpas por el accidente. Explicaban que «un miembro de la compañía, manipulando una bengala, generó un chispazo de manera involuntaria que motivó la inmediata ignición de la pira y, consecuentemente, el estallido de los fuegos de artificio que esta compañía suele utilizar en este acto. La quema a destiempo, el ruido de los petardos y la fuerza de las llamas pudieron asustar a los espectadores más cercanos, que en algún caso pudieron recibir alguna chispa», reza el escrito, en el que también inciden en que cuentan con seguro de responsabilidad civil.

El concejal de Festejos, Rafael Alonso, y el de Juventud, Jorge Suárez, ambos presentes en la zona, fueron los encargados de controlar al público y ayudar a que se alejaran de la hoguera para mejorar la seguridad y evitar males mayores.

«Todo se dio por un cúmulo de circunstancias que no estaban previstas. Saltó una chispa y se prendió todo antes de tiempo. Se deslució lo bueno de la hoguera en uno de sus mejores años de afluencia de público», apuntaba ayer el concejal de Festejos, Rafael Alonso, que además insistía en que «todo se quedó en un susto y no pasó nada grave». El Ayuntamiento había prohibido expresamente que nadie tocara la hoguera salvo la gente del Ayuntamiento «y Nun Tris no hizo caso. No estaba previsto ese espectáculo de fuegos».

A pesar del revuelo causado esos primeros minutos la gente mantuvo relativamente la calma, lo que facilitó el desarrollo del resto de la noche. «Tengo que agradecer a todos los asistentes su comportamiento, supieron comprender lo que pasó y que fue un error y eso ayudó mucho», comentó Rafael Alonso, que admitía que este incidente «nos ha hecho aprender para que el próximo año no vuelva a pasar nada». Desde el Ayuntamiento se había contratado a un guarda de seguridad para velar por el entorno y que nadie interviniese en el montaje que, aseguran, estaba controlado para su quema sin incidentes.

Las reacciones no tardaron en hacerse sonar ayer en la redes sociales. Eran varios los vecinos los que dejaban sus mensajes disconformes con lo sucedido la noche anterior, reflejando el peligro que había supuesto el lanzamiento de esa carga pirotécnica ya que eran decenas las personas apostadas a escasos cinco metros de la hoguera. «Por suerte la reacción fue rápida y que los fuegos eran pocos, porque sino no sabemos qué pudo haber sucedido», reflejaban algunos de los asistentes en sus perfiles.