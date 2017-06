Inician una recogida de firmas online para reclamar que el Ewan Festival siga en el pinar

Una iniciativa popular, emprendida por Claudio Díaz, vecino de Salinas, recoge firmas para instar al Ayuntamiento de Castrillón a mantener el Ewan Festival en el área recreativa del pinar de Salinas. La petición se creó ayer y ya ha sumado más de seiscientos adeptos que apoyan que no se mueva de su sitio original el certamen. Se suman así a las pretensiones de la Asociación de Vecinos de Salinas, que también ha reclamado al equipo de gobierno que considere su postura.

El equipo de gobierno de Izquierda Unida insiste en que el pinar está descartado porque cuenta con la confrontación de las familias y otros colectivos que defienden que al tratarse de una zona catalogada como fosa común «no se está respetando el lugar, tal y como refleja la Ley de Memoria Histórica». La recogida de firmas destaca la importancia del festival para la localidad y el concejo como foco de turismo y riqueza. «No podemos permitir que este festival acabe en otro sitio diferente de donde fue creado», destaca la iniciativa, que hace hincapié en que el espacio del pinar «dota de encanto al propio certamen musical».

La recogida de firmas se está llevando a cabo a través de la plataforma change.org y está abierta a todo el mundo. Además, ya se ha compartido en varios perfiles de redes sociales en un afán de darle difusión y que sirva para hacer cambiar de opinión a la alcaldesa. Entre las personas que ya han mostrado su apoyo se ha insistido en que «el interés general debe primar sobre el de una minoría», argumento utilizado por el presidente de la asociación de vecinos, Gustavo Prieto, que insistía en que «entendemos que no se debe hacer de esto un espectáculo pero no se puede privar a una localidad entera de un espectáculo como este por algunas quejas puntuales. No se está saltando ningún tipo de normativa ni la Ley de Memoria Histórica».

El otro escenario que se baraja es la senda fluvial que une Salinas con Piedras Blancas

Otra de las razones que esgrimen los vecinos para sumarse a la iniciativa digital es que «el área del pinar es una zona recreativa durante todo el año. Pero nadie se queja de las barbacoas, solo se molestan por dos días al año de música». Esta era la postura que el año pasado apoyó el equipo de gobierno aunque tras las críticas generadas en torno al Ewan Festival han decidido acordar con las familias el cambio de ubicación. Entre los nuevos escenarios se baraja El Agüil, en la senda fluvial que une Salinas con Piedras Blancas, aunque esta no gusta tampoco al público, que se queja de que «hay ratas y otros animales. No es el sitio idóneo para hacer ningún tipo de actividad o concierto».