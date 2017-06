«No vamos a hacer el Ewan Festival en ningún otro sitio de Castrillón que no sea el pinar»

Los organizadores del Ewan Festival lo tienen claro. «No vamos a hacer el festival en otro sitio de Salinas o de Castrillón que no sea el pinar», afirmaban ayer después de que la celebración del evento vuelva a estar envuelta en polémica. Hasta ahora se habían pronunciado los vecinos y el Ayuntamiento pero no se conocía la postura oficial de los organizadores, que ya han dejado claro que el escenario que desean es el de siempre.

Desde Ewan han querido recalcar que desde la primera edición del evento musical «hemos respetado la Ley de Memoria Histórica y hemos puesto todo de nuestra parte para respetar la zona, por no poner no ponemos ni escenario», apuntan. Además, quieren dejar claro que lo que menos se desea en estos momentos «es generar guerras o polémicas entre la gente». Por otro lado, han anunciado que en los próximos días emitirán un comunicado explicando el futuro del Ewan Festival, que podría no celebrarse o bien trasladarse a otro concejo, opción que apuntaron desde la Asociación de Vecinos y que no ha quedado descartada.

En el lado contrario se encuentra el Ayuntamiento, que ha dejado claro que este año no dará su permiso para que se realice el festival al no contar con el beneplácito de las familias de las víctimas del franquismo, que mantienen su veto al evento por ser una zona catalogada como fosa común. «Nunca hubiéramos hecho el festival ahí si no fuera un área recreativa. No es justo lo que están haciendo con esta actividad porque durante todo el año hay barbacoas, fiestas e incluso botellones y no se oye a nadie quejarse, solo por estos dos días de música», recalca la organización del evento, que ya había dado publicidad al cartel de este año, que fijaba Salinas como su escenario.

Además, desde Ewan han querido mostrar su agradecimiento a los vecinos que han apoyado la iniciativa, tanto de manera verbal como firmando en la petición popular que reclama que se mantenga el pinar de Salinas como escenario. «Estamos agradecidos y contentos por la respuesta de la gente, es algo muy bonito pero no nos gusta esta polémica que se forma al rededor del festival», apuntaron.

La recogida de firmas se mantiene abierta en la plataforma digital y está próxima a conseguir las mil primeras firmas, que serán entregadas al Ayuntamiento de Castrillón para hacer ver al equipo de gobierno que los vecinos de Salinas quieren que se repiensen su decisión y puedan dar marcha atrás para dar su visto bueno a la localización y den el permiso a su celebración un año más. Las fechas previstas para este festival eran el 11 y el 12 de agosto, tras los festivales de surf.