Amenaza con encadenarse si no le ayudan con un problema vecinal

Antonio Zurita, vecino de Cancienes, amenaza con encadenarse a la puerta de la casa consistorial en Nubledo si el Ayuntamiento no le ayuda con sus problemas vecinales. Denuncia sufrir un «calvario» por culpa de una familia del barrio desde hace más de tres años. La gota que ha colmado el vaso, según explica, es que «han robado dinero a mi hija, que tiene una enfermedad psíquica y física», apunta.

Vive en la calle Antonio González Carreño y Valdés, igual que la familia con la que existen los problemas. «Lo que quiero es que el Ayuntamiento medie porque viven en una vivienda de protección y son ellos quienes tienen potestad sobre ellos y no estamos dispuestos a tener que seguir soportando esto», comenta Zurita. El vecino explica que «lo he denunciado en varias ocasiones en la Guardia Civil pero todo queda en agua de borrajas. Ayer tras el último incidente con el robo fui al cuartel de nuevo pero me dicen que es un tema civil y que no pueden hacer nada».

El robo no ha sido el último problema, denuncia «insultos y malas formas» para con ellos y su hija continuados. «Han llegado a convencerla de irse con ellos para maltratarla. Cuando la volvimos a traer con nosotros han venido detrás para seguir insultándola y robándole. No es justo lo que estamos viviendo». Tras pedir una reunión con el alcalde, Iván Fernández, finalmente le han dado cita con la Policía Local para tratar con ellos el problema y buscar soluciones.