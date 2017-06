Los feriantes no se instalarán en las fiestas de Piedras Blancas

Los feriantes no se instalarán este año en las fiestas de Piedras Blancas, que comienzan este jueves. El colectivo se concentró ayer en el Ayuntamiento en busca de una solución para el reparto de espacios dentro del aparcamiento de las piscinas impuesto este año por Festejos. Se quejan de que la normativa no respeta la antigüedad de los feriantes, «algo sagrado para el colectivo» y sitúa cada artilugio de manera aleatoria.

«Todos los años nos pasa lo mismo, quieren colocarnos a su antojo y eso no puede ser. Nosotros tenemos nuestras costumbres y las respetamos todos y así no tenemos problemas. Los primeros son los que tienen más antigüedad», recalcó ayer Antonio Fran, representante de los feriantes, que también explicaba que «el reparto provoca riñas y malos entendidos entre nosotros que no vamos a consentir».

Las atracciones vienen colocándose los últimos años en el aparcamiento de las piscinas municipales de Piedras Blancas y son los propios feriantes quienes determinan dónde se coloca cada una de ellas. «El año pasado ya tuvimos problemas pero como solo eran dos los montajes afectados cedimos y admitimos cambiarlos, pero es que este año dan la vuelta a todo. No entendemos por qué un feriante que llega nuevo va a tener prioridad sobre otros que llevamos treinta años de feria en feria», comentó Antonio Fran.

Los feriantes acudieron ayer al Consistorio para reunirse con la alcaldesa e intentar llegar a un acuerdo para poder mantener su forma de reparto aunque no lo consiguieron. «No nos quiso recibir ni nos dio opción a hablar con ella. Nos remiten a la técnica de festejos, que fue quien determinó este reparto. Esto nos ha llevado a decidir que nadie se colocará este año en las fiestas. Tienen dos días antes de que empiecen para recapitular, sino nos movilizaremos y no habrá atracciones para los pequeños ningún día», recalcó el representante de los feriantes.