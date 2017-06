Festejos denuncia «coacciones y amenazas» por parte de los feriantes

La concejalía de Festejos de Castrillón emitió ayer un comunicado para defenderse de las acusaciones de los feriantes, que se negaron a instalarse en las fiestas de Piedras Blancas si no se les dejaba a ellos hacer el reparto del ferial acorde a la antigüedad de los trabajadores. El concejal, Roberto Santiago Saiz, denunció haber sufrido «coacciones y amenazas» por parte de los feriantes y apuntaba de manera rotunda que «no aceptaremos chantajes».

El Ayuntamiento insiste en que la concesión de licencia para instalarse no ha dependido únicamente de si los feriantes han presentado la documentación requerida. «A todos los que tenían todo en regla se les ha dado permiso y a los que se les ha rechazado se les ha explicado por qué y en base a qué se tomó la decisión. En concreto por la falta de qué documentación no se les da el permiso», apuntó Roberto Santiago Saiz. En cuanto al reparto de espacios dentro del ferial, asunto que ha llevado a los trabajadores a quejarse y presentar un escrito al Ayuntamiento, el edil de Festejos recalca que han sido motivos organizativos.

«Nosotros, desde el Consistorio, somos quienes organizamos las fiestas y hemos repartido el espacio del aparcamiento para delimitar espacios. Por un lado la zona de comida, por otro la de atracciones para niños pequeños y otra para los más mayores», comentó el concejal. Además, en el escrito municipal apuntan a que los propios feriantes, según sus propias normas, reparten los espacios y «según sus normas, tienen que instalar ellos ahí y no dejan a otro que se instale en su espacio, porque piensan que es suyo y los demás en su mayoría lo respetan por miedo a las consecuencias».

Además, desde Festejos denuncian que se están vendiendo los espacios a terceros sin que estos hubieran presentado su documentación en el Consistorio. «Esto genera una situación surrealista. En ocasiones algunos feriantes se van a otras fiestas y queda su hueco vacío pero no dejan que nadie lo ocupe o meten a personas que no cumplen con la normativa porque les falta documentación», recalca Roberto Santiago Saiz.

Festejos reitera que no consentirá que sean los feriantes los que organicen las fiestas. «Es un auténtico disparate y en otros Ayuntamientos ya están tomando medidas contundentes. Estos feriantes están completamente jerarquizados y dependen de lo que digan dos o tres familias, pero es su problema, no el del Ayuntamiento. Me consta que algunos no quieren continuar con esta situación pero tienen miedo», comentó el edil.

Por otro lado, desde el PSOE criticaron la gestión de este asunto y culparon a la alcaldesa, Yasmina Triguero, de falta de negociación. «Es una prueba más de lo que venimos expresando las últimas semanas. La nula capacidad de diálogo de Yasmina Triguero y sus concejales es lo que provoca que se den estas situaciones», apuntó Jesús Ángel Cabrales, portavoz del grupo municipal socialista..