Festejos reclama participación vecinal en las fiestas del Portal

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Villaviciosa, dirigida por Ana López Montes, hizo ayer un llamamiento para reclutar a las personas interesadas en colaborar con la organización de las fiestas del Portal para que se pongan en contacto con la concejalía antes del próximo viernes, día 7. La edil, Ana López Montes, explicó que «hemos abierto un plazo de diez días para permitir que se retome la actividad de la Asociación de Amigos de las Fiestas del Portal ya que «a través de esta entidad se pueden organizar rifas y recoger donativos que supongan un aditivo más a los recursos municipales de Villaviciosa. El único objetivo de esta colaboración es poder mejorar las fiestas».

La concejala comentó que «nos hacen falta personas físicas que pidan y propongan actividades para estas celebraciones. Necesitamos gente que arrime el hombro estos días». En su opinión, «en las parroquias la gente se vuelca porque saben que si no es así, desaparecen las fiestas. Sin embargo, aquí, en La Villa, como saben que no peligran porque el Ayuntamiento corre con los gastos pues no suelen colaborar tanto desde que la Asociación de Amigos de las Fiestas del Portal han dejado asumir esta responsabilidad, como sí hacían con la anterior corporación municipal».

Según López Montes, «el esqueleto del programa festivo lo tenemos ya cerrado porque hay muchos eventos que se repiten por tradición. Así, por ejemplo, los clubs deportivos de Villaviciosa colaboran organizando distintas pruebas, de atletismo, tenis o ciclismo, entre otras. También las asociaciones culturales organizan eventos y certámenes para El Portal pero, en cambio, no tenemos programa de animación infantil y otras actividades que suelen ser las que proponen los vecinos o desde esta Asociación de Amigos que parece que ha dejado de funcionar. Necesitamos personas físicas que nos ayuden puntualmente esos días para que todo salga perfecto».