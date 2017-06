Varias empresas muestran su interés por construir un tanatorio en Corvera

El Ayuntamiento de Corvera ha recibido varios proyectos para construir un tanatorio en Corvera. Tras estudiar las propuestas de las empresas, se ha decidido destinar una parcela municipal para este fin y así facilitar la implantación de este servicio en el concejo. El primer paso que se ha dado es el de definir qué terreno lo albergará y se ha determinado que el futuro tantatorio estará ubicado en la avenida de Truyés, en la subida a Los Balagares, en Trasona.

La parcela tendrá una extensión de 5.677 metros cuadrados, está enmarcada en otra de mayor tamaño y es de propiedad municipal. El equipo de gobierno de Iván Fernández ha comenzado a trabajar en ello y empezará por segregar esta finca del resto. Los planes pasan por sacar a subasta pública el terreno y vendérselo al mejor postor.

No será necesario recalificar ni hacer modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana porque este ya contempla el uso del terreno como tanatorio, además desde 2001 hay aprobado un Plan Parcial para la zona en el que se especifica aún más los usos aceptados. «No hay que hacer trámites urbanísticos porque ya está todo aprobado y es conocido por todo el mundo, ya que estuvo en exposición pública, tal y como marca la normativa», explicó ayer el alcalde, Iván Fernández, en la presentación del proyecto.

El Plan General de Ordenación Urbana ya contempla este uso para ese terreno

La subasta estipulará un precio de salida por metro cuadrado y el Consistorio estima que se pueda vender por unos 150.000 euros para los que ya hay definido un fin. «El dinero que proceda de esta parcela queremos dedicarlo a la ampliación del teatro de El Llar. Este año hay consignado medio millón de euros, pero será necesario continuar la obra el año que viene y nuestra idea es financiarla con este dinero», apuntó Iván Fernández.

Los trámites comenzarán ahora, pero estiman que toda la operación esté cerrada el año que viene. Para lo que no hay plazos es para la construcción del propio edificio, ya que dependerá de la empresa que se haga con los terrenos. Lo que sí se sabe es que serán únicamente salas, no habrá crematorio. «En las bases lo prohibiremos expresamente, para eso ya está el de Avilés», recalcó el edil socialista. El edificio no será demasiado grande, sino que se asemejará a los que hay en Gozón y Carreño. «Tampoco abrirá todos los días sino que se prestará el servicio cuando haya demanda. Los cálculos que hemos hecho es que pueda estar abierto una media de sesenta días, pero siempre dependerá de la demanda», comentó el alcalde.

Además del interés de las empresas del sector, al Ayuntamiento llegaron peticiones vecinales en este sentido. «Es algo que consideran necesario para no tener que desplazarse a Avilés. Es un proyecto beneficioso y de interés general», señaló Iván Fernández. El proceso comienza ahora pero eso no quiere decir que llegue a buen puerto. «Tenemos el interés y se comienza por sacar a subasta la parcela, pero siempre cabe la posibilidad de que no se presenten finalmente ofertas y todo se quede en la intención», explicó, que también insistió en que «se eligió esta zona por no estar dentro de una urbanización, hay muchas zonas verdes a su alrededor y está bien comunicado».