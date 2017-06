Los feriantes rechazan las acusaciones de Festejos y se niegan a instalarse

«Todo lo que dijo el concejal de Festejos es mentira», decía ayer tajante el representante de los feriantes, Antonio Fra, que insistía en que las declaraciones de Roberto Santiago Saiz «nos han hecho mucho daño porque nos pinta de mafiosos y no lo somos». Tras la posición municipal de no modificar el reparto establecido para la feria, el colectivo ha decidido mantenerse en su posición y no instalarse en las fiestas de Piedras Blancas.

Los feriantes insisten en que «solo pedimos que se tenga en cuenta la antigüedad y que se nos respete el reparto pero no han accedido», apuntó Antonio Fra. Por otro lado, lamentaron la imagen que dio de ellos el edil de Festejos que aseguran «nos hace daño ante otros ayuntamientos que a saber qué van a pesar ahora de nosotros. Para nada son las cosas como ellos quieren hacer ver», recalcó el representante. El montaje de las atracciones tenía que haber comenzado ayer, ya que desde hoy ya están en marcha las fiestas locales, pero finalmente los feriantes se marcharon sin acuerdo.

«Somos unos cincuenta los afectados que ahora nos quedamos en el paro por la tozudez del Ayuntamiento. Nos vemos obligados a parar durante muchos meses y tener que hacerlo ahora también no es justo. Nosotros ahora no podemos ir a otras ferias porque ya están cerradas y establecidos otros feriantes. Solo quieren enfrentarnos unos con otros», recalcó Antonio Fra. El colectivo volvió a mantener conversaciones ayer con el Consistorio pero no dieron los frutos que ellos deseaban. «No puede ser que quieran poner unas atracciones antes que otras sin tener en cuenta cómo es o de quién es. Esto genera problemas porque se le da preferencia a feriantes nuevos sobre los que llevamos muchos años».

Por otro lado, los feriantes insisten en que, aunque es el Ayuntamiento quien organiza las fiestas, «nunca habíamos tenido estos problemas antes. Están haciendo el reparto mal y no lo quieren reconocer. Eso sí, no les importa dejar una imagen nuestra pésima y que nos daña profundamente», comentó Antonio Fra, que explicó que «nadie se colocará, nadie va usurpar el sitio de otro porque nosotros sí que respetamos fielmente las normas establecidas».