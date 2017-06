Beatriz Rico se hizo conocida por sus papeles en series de televisión y en obras teatrales pero desde el año 2013 recorre españa junto a su banda, 'Rico & Roll'. La avilesina actuará esta noche, a las 22 horas, en la plaza de Europa de Piedras Blancas, abriendo así las fiestas locales.

Es su primera actuación al lado de casa, ¿emocionada?

Sí. Es muy difícil ser profeta en tu tierra pero yo considero que sí lo soy porque la gente me quiere mucho y siempre me ha valorado. Esto me deja el listón doblemente alto. En el concierto estarán familiares y amigos y no quiero defraudar a nadie. Hasta ahora había actuado únicamente en Gijón, pero en acústico, y aquí va a ser mi primer directo con todo el espectáculo.

¿Qué puede esperarse el público que acuda esta noche al espectáculo?

Un repertorio variado de versiones del mejor rock de los años ochenta y noventa. Canciones que todos hemos cantado en los viajes en el coche y que son reconocidas por todo el mundo. Buscamos que el público se sume al concierto porque será un espectáculo en toda regla. Iré disfrazándome, haciendo imitaciones e interactuando con los que están al otro lado del escenario. Estamos pasando por una época mala y lo que hay que hacer es pasárselo bien y olvidarse de las penas por un momento.

¿Por qué solo versiones y no temas propios?

Las versiones son un valor seguro cuando haces conciertos en directo porque el público te acompaña durante toda la actuación. Dicen que lo que da prestigio a una banda son sus temas propios y ese es el paso que vamos a dar ahora, más de cara a promocionarte en radios y así tener una carta de presentación, pero para los directos yo prefiero las versiones, me gusta mucho y te generan muy buenas sensaciones.

No ha dejado el teatro, ¿cómo compagina las obras con los conciertos?

Tengo la suerte de que el grueso de trabajo suele ser los fines de semana, que haces muchos kilómetros pero el resto de la semana lo tengo tranquilo y puedo organizar mi vida muy bien. Además, soy de las que piensa que sarna con gusto no pica.

Tiene un hijo, ¿cómo se concilia siendo actriz y cantante?

Él ahora ya es grande y no depende tanto de mí. Pero cuando era pequeño, tirando de mi madre y de gente que me ayudó a cuidarle cuando yo tenía funciones y trabajo. A veces le echas de menos pero es lo de antes, al final compensas.

¿Su trabajo de actriz le abrió las puertas en la música?

Sí, primero tenía miedo de que no fuera así pero me ayudó a abrir la primera puerta. Luego mantenerse ha sido gracias al trabajo de toda la banda, estoy muy bien rodeada.