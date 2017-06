Villaviciosa cancelará la deuda local con cargo al remanente

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, anunció ayer en la sesión plenaria su intención de liquidar la totalidad de la deuda bancaria que tiene el Ayuntamiento, más de 188.203 euros, con cargo al remanente del 2016. Esta cantidad extraordinaria se sumará así a los casi 150.000 euros consignados para este fin en los presupuestos previstos para este ejercicio. Vega explicó que con la incorporación de casi dos millones de euros -1,93 millones de euros, exactamente-del remanente, el Ayuntamiento se librará de los intereses que tiene actualmente con cuatro entidades bancarias. De esta forma, con este suplemento podrá abonar 10.457,98 euros al Banco Santander, 38.340,29 euros a Bankia y 139.485,30 euros a Caja Rural.

El primer edil comentó que así «Villaviciosa pasará a ser uno de los pocos Ayuntamientos con deuda cero, del tamaño de Villaviciosa hay muy pocos que gocen de esta buena situación financiera y nosotros podremos entrar ya este año en ese ránking».

Esta medida se debatió durante el debate sobre la incorporación del remanente donde finalmente el PP votó a favor de la propuesta presentada por el equipo de gobierno y que permitirá financiar 26 actuaciones y obras. Somos, en cambio, se abstuvo al igual que en la votación del presupuesto municipal el pasado mes de mayo. El portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Felgueres, explicó que «intentamos votar por separado los proyectos o presentar una enmienda pero no nos dejaron. No estamos de acuerdo en todas las partidas. No entendemos que se planteen 60.000 euros para una nueva piscina y otros 50.000 para mejoras de esa instalación y queríamos que ese dinero, los 60.000 euros, se sumase a los 375.000 euros del Plan de Caminos. No nos dejaron así que tuvimos que respaldar el conjunto de las obras que se plantean».

En otro orden de cosas, el pleno aprobó por unanimidad la propuesta realizada por Pedro Rodríguez, experto en canción y folclore asturiano que se dirigió al Ayuntamiento de Villaviciosa para recabar el apoyo para la candidatura de Javier Díaz Fernández, conocido popularmente como Javier 'El de Arroes', para la Medalla de Plata del Principado de Asturias. El alcalde maliayo destacó que «es una persona que ha recibido ya múltiples homenajes y otras distinciones y que posee el mejor archivo sonoro, fotográfico y biográfico sobre la canción asturiana.