El plan urbanístico de Albo, en Candás, enfrenta a IU y PSOE

El desarrollo del Plan Especial de Albo en Candás enfrenta a Izquierda Unida y al equipo de gobierno del PSOE. La causa de dicho conflicto responde a la postura del ejecutivo de informar antes a la propiedad, con mayor superficie afectada por el proyecto -son los herederos de las instalaciones industriales de Albo-, que a IU, impulsora del plan. Este desencuentro entre ambas formaciones políticas quedó de manifiesto en la sesión plenaria celebrada anteayer. En la misma, el portavoz de la coalición de izquierda, Ángel García, arremetió contra el equipo de gobierno por no informar al Pleno sobre el proyecto. Durante el debate, la alcaldesa, Amelia Fernández, tras explicar la hoja de ruta planificada al respecto, insistió que el documento era ya de conocimiento de IU. Una afirmación que negó categóricamente su portavoz, Ángel García. «De lo único que disponemos es de una infografia, en la cual se dibuja un modelo de planeamiento que no es el definitivo. Lo que nos deben entregar a este partido que fue el que solicitó el trabajo son los detalles antes que a la propiedad. No es lógico que si el gobierno quiere desarrollar esa zona céntrica del casco urbano pregunte antes a la propiedad, que es evidente que tenga algo que decir, pero la autonomía final es del Ayuntamiento».

La elaboración del proyecto, encargado a un estudio de arquitectura, concluyó el pasado mes de febrero. «Ya va siendo hora de que los vecinos sepan de que se esta hablando en lugar de tener escondido el proyecto en los cajones esperando la autorización de una empresa privada para avanzar», concluyó el portavoz de IU.