Enlaze afirma que la depuradora afecta a la calidad del aire

La Asociación de Vecinos Enlaze, de la parroquia de Laviana, asegura que las alegaciones que ha presentado al Plan de Calidad del Aire relativas a los malos olores que desprende la depuradora de Maqua han sido rechazada. «Decir que no afectan a la calidad del aire me parece surrealista», lamenta el presidente, Agustín García, que asegura que en las últimas semanas «el olor vuelve a ser insoportable. Invitamos al nuevo consejero de Medio Ambiente -Fernando Lastra- que venga un día a Zeluán a comprobarlo». De igual forma, aseguran que también se han rechazado las alegaciones en las que se solicitaba la retirada de los 'plumeros' que proliferan por la zona, «aunque al menos parece que ven con buenos ojos habilitar un carril para bicicletas en la margen derecha, aunque dicen que es cosa del Ayuntamiento de Avilés». En el plano positivo, «da la impresión de que están por la labor de revisar la autorización ambiental de la cantera de El Estrellín y de trasladar la estación medidora de contaminación del faro a otro lugar que no sea el centro cultural de Laviana», concluyó García.