El PP pide un acuerdo político y social que permita conciertos en el Pinar de Salinas

El Partido Popular «lamenta» la polémica decisión de suspender el Ewan Festival, adoptada por la organización ante la negativa del Ayuntamiento a autorizar que, como en las tres ediciones anteriores, se desarrollase en el Pinar de Salinas. La causa fueron las quejas de colectivos vinculados con la memoria histórica por la existencia de una fosa común de la Guerra Civil en la zona, en la que también se extiende una área recreativa con parrillas muy frecuentada. El portavoz municipal del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, pide al gobierno local que «impulse un acuerdo político y social que delimite el área de la fosa para que en el resto del Pinar se puedan realizar actividades públicas y particulares, respetuosas con el entorno».

El 'Songs for an ewan day' era un festival íntimo, casi familiar, diferente a todos los demás, que en tan solo tres ediciones consiguió relevancia a nivel nacional. Sin escenario ni aglomeraciones, los conciertos se celebraban entre los árboles, en una especie de anfiteatro natural formado por el terreno, y el montaje se limitaba a unas pocas luces y a media docena de 'food trucks'. Atraídos por esa sencillez y el encanto del entorno, por él pasaron reconocidas bandas nacionales e internacionales. Este año no podrá ser.