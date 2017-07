Critican el cierre a los vehículos del camino al área recreativa de La Ñora

La asociación de vecinos San Clemente de Quintueles solicitó antes del inicio de la temporada estival el cierre del camino que llega al área recreativa de la playa de La Ñora con el fin de evitar el acceso de los vehículos y los daños producidos por los mismos. El Ayuntamiento instaló entonces, atendiendo a su demanda, dos grandes rocas que impiden el paso. Una medida que ha afectado a los dueños de una parcela colindante, quienes llevan desde hace días sin poder entrar a dicho terreno. «Tenemos una ganadería y mi padre muchas veces sube en tractor. Ahora no podemos pasar», denuncia Mónica Rubiera.

La actuación tiene como objetivo poner fin a los daños que el área recreativa viene sufriendo desde hace varios años por culpa de actos vandálicos. Gran parte de las mesas instaladas están rotas y ya no queda ninguna de las fuentes. Aún así, Rubiera considera que esta solución no ha mejorado la situación. «Antes, cuando había atascos, los coches podían pasar a dar la vuelta, pero ahora se crea un embudo. Además, si fuese necesario que pasase una ambulancia, no podría», explica. No solo eso, las dos grandes piedras colocadas por el Ayuntamiento también dificultan el paso de las sillas de ruedas.

«Son cuarenta días escasos al año. Si queremos apostar por el turismo debemos movernos para ello. Si la gente deja de venir por falta de aparcamiento nos acabará afectando a todos los vecinos», apunta.

Asimismo, Mónica Rubiera recuerda que la playa está allí todo el año, no solo los meses de verano. «Yo vivo en esta zona y nadie se preocupa cuando llueve y hay inundaciones, parece que solo se acuerdan de ella cuando llega el buen tiempo. Tengo derecho a poder acceder a mi parcela», advierte.