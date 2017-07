Los vecinos de Coro lamentan el estado de abandono de la capilla

Los vecinos de la parroquia de Coro, en Villaviciosa, quieren recuperar las llaves de su capilla. El párroco de la zona, Carlos Capellán, se las entregó hace varios años a un feligrés para que se encargara de su mantenimiento, pero las instalaciones se encuentran abandonadas y solo se limpian con motivo de las fiestas. «No sabemos cómo está por dentro, pero hay que limpiarla cada dos o tres meses. Ahora está hecha una pena», lamenta el vecino, José Ángel Cayado.

La problemática va más allá de la limpieza. Según varios testigos, el vecino encargado de la misma «estuvo durante varios meses realizando ritos de santería en su interior». Una situación que, según indican, ya no se produce. «Encendía velas y se vestía de blanco. Incluso ha colocado una imagen de una virgen cubana», relatan algunos residentes.

Los vecinos intentaron ponerse en contacto con el párroco para trasladarle su preocupación, pero la respuesta, por parte de capellán, no fue la esperada. «Me contestó de muy malas formas. Me dijo que le había dado las llaves por seguir con la tradicción, su padre y su madre ya se habían hecho cargo de la capilla, pero no puede permitirse esta situación», critica el dirigente vecinal.