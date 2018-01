El acoso y los deberes, a debate Manuel Palacio, Silvia Barro, Lara Fernández y Daniel Estébanez, de 'Los maliayinos', ganaron en la primera categoría del certamen. El IES Víctor García de la Concha celebra la liga de oratoria, donde los ganadores defendieron las tareas en casa para «afianzar conceptos» E. RODRÍGUEZ VILLAVICIOSA. Sábado, 20 enero 2018, 10:36

Convencer no es fácil en una liga de debate escolar, donde, además de las tesis expuestas, se tienen en cuenta otra serie de factores, como la expresión oral, la dicción, el volumen de la voz, la forma de dirigirse al grupo contrario, no salirse del tiempo estipulado... Los profesores del departamento de Lengua del IES Víctor García de la Concha que ejercieron de jurado y no dan clase a los participantes quedaron sorprendidos por «la implicación» y el «aplomo» de los alumnos en esta competición, dirigida a estudiantes de Secundaria. De los trece grupos que tiene el centro en esta etapa, finalmente decidieron participar ocho: tres de primer curso, dos de segundo y tres de tercero. Y, tras una primera fase en la que entrenaron en el aula, ayer se celebró la segunda, la del instituto.

Los equipos debatieron sobre dos asuntos elegidos por la Consejería de Educación, impulsora de esta liga. La pregunta para la primera categoría (primero y segundo curso) era: '¿Las nuevas tecnologías favorecen la lucha contra el acoso escolar?', mientras que para la segunda (tercer y cuarto curso) era: '¿Suprimir los deberes favorecería el aprovechamiento académico del alumnado?'.

El grupo de 'Los Maliayinos', de segundo de Secundaria (2C), fue el primer ganador. Integrado por Silvia Barro, Daniel Estébanez, Lara Fernández, Manuel Palacio y Aitor Álvarez (que ayer no pudo estar presente), le tocó defender la postura de que las redes favorecen el hostigamiento escolar. Y lo hicieron aportando cifras y gráficos, en los que se podía observar que la tendencia es creciente y cómo, a diferencia del tradicional (donde el acoso se circunscribe al centro), el ciberacoso «nunca descansa» y sigue molestando a la víctima más allá del aula.

«Horas libres para todo»

En la segunda categoría triunfaron 'Los mininos traviesos', de tercero de la ESO (3A), compuesto por Pelayo del Valle, Hugo Dindurra, Javier Fernández, Alba Fernández y Sara Nosti, con los que ha colaborado Clara Rodríguez. A ellos les correspondió explicar por qué no deberían suprimirse las tareas escolares, que estuvieron en el foco de la noticia el curso pasado. Aludieron a que «ayuda a afianzar conocimientos y no resta vida personal. Porque si pasamos seis horas en las aulas y dejamos nueve para dormir, aún nos queda tiempo para disfrutar. Y, en ese cómputo, ¿una hora de deberes es mucho?». También indicaron que «profesionales de todos los ámbitos han hecho deberes y ese hábito y disciplina les ha ido haciendo responsables. En la vida adulta también se hacen horas extra».

Ahora bien, antes les había tocado argumentar lo contrario. Y lo hicieron tomando experiencias piloto de países nórdicos, «donde la media se siguió manteniendo en un 8,5 pese quitar las tareas», que, creen, «se hacen de forma mecánica y crean tensiones familiares».

El departamento de Lengua -que fue quien animó al centro a participar y ha contado con el apoyo de la dirección y el profesorado implicado en las actividades- espera por la tercera fase, prevista para marzo. Los ganadores tendrán que enfrentarse a centros del Oriente y de Gijón. Después será la final, a la que llegarán cuatro grupos de cada categoría, en la Junta General, que colabora en la liga, como David Vega, especialista en comunicación, que ejerce de árbitro y recuerda las normas.