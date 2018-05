El acusado de no pagar la renta tres años tiene condenas previas por estafa

El juicio contra la familia acusada de no pagar la renta de una casa de Villaviciosa durante tres años quedó visto ayer para sentencia tras las posiciones de las partes. En términos muy similares se manifestaron la Fiscalía y la acusación particular al señalar que el principal encausado, S. G., era «un profesional del tema», «con antecedentes esclarecedores». Ambos se refirieron a que «ya fue condenado por hechos similares». El abogado de la denunciante señaló que fue «condenado por estafa por el Juzgado de lo Penal número 1 de Tarragona, por el Penal número 4 de Málaga, la sección octava de la Audiencia Provincial y últimamente por el Juzgado número 3 de Tarragona».

Ambos manifestaron que «el Registro Mercantil ha constatado que la empresa para la que decía trabajar no existía en el momento de hacerse el contrato», algo que niega la defensa. Según la fiscal, «en todo el tiempo, el acusado se amparó en el contrato para mantenerse en la casa y luego señaló que no reconocía su firma, cuando las prueba caligráfica ha dicho lo contrario». Además, cuando en 2013 se les solicitó una fianza por el juzgado de 15.000 euros «señalaron carecer de ingresos y siguieron viviendo hasta abril de 2014».

La defensa criticó que «se haya criminalizado un contrato de arrendamiento», que debería haberse resuelto por la vía civil, y se pregunta «por qué no solicitaron una orden de desahucio, cuando a los tres meses hubiesen estado fuera». La réplica es que había un anexo en el que «el acusado señalaba que el contrato quedaría sin efecto si no pagaba un mes de agencia» y, por eso, la denunciante entendió que el contrato no tenía validez, hasta que supo que la vivienda estaba ocupada.

«¿Y la orden de desahucio?»

La abogada defensora no ve «ningún engaño en un documento que fue redactado por la denunciante, así como sus anexos, en el que se establecía una renta de 750 euros al mes y era libre y consentido». «Era un contrato en regla, donde se habían establecido cuatro meses de carencia para realizar obras dentro, que el propio acusado iba a realizar. Sin embargo, a los dos meses, sin que hubiese culminado el periodo de carencia, se formularon denuncias para echarlos».

La letrada -quien sostiene que la denunciante «tiene credibilidad cero, porque ha sido condenada por un delito contra los trabajadores, falsificación documental y sanción ilícita»- dice que la situación «se complicó cuando hubo un embargo de la vivienda. Los impagos se derivaron de ahí y comenzó el conflicto entre las partes».