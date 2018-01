«Las administraciones tienen una deuda clarísima con Villaviciosa» El alcalde Alejandro Vega, frente al Ayuntamiento. / A. G.-O. «Al nuevo año le pido unos presupuestos y un crédito extraordinario y para ello espero que se ponga por delante el interés del concejo» Alejandro Vega Alcalde de Villaviciosa ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Martes, 2 enero 2018, 00:11

El saneamiento, el plan contra las inundaciones y los porreos. Son las prioridades que Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, señala para 2018. El regidor repasa para EL COMERCIO sus dos primeros años de legislatura y analiza las necesidades que persigue el equipo de gobierno para este nuevo ejercicio, en el que se realizarán importantes obras en materia de infraestructuras. Son actuaciones para las que pide un acuerdo presupuestario, «dejando al lado intereses partidistas».

-¿Qué balance hace de 2017?

-Bueno. Hemos conseguido que se empiecen a ejecutar las obras de los estanques de tormentas, que a pesar de que Asturias no tiene presupuesto, las veremos culminadas en esta legislatura. Para nosotros, era una prioridad. Es fundamental para resolver uno de los problemas más importantes que tenemos: el saneamiento y las inundaciones. Tanto los colectores previstos, como los estanques de tormentas, van a mejorar el sistema de saneamiento, que llevaba muchos años sin recibir inversiones. Y, con ello, mejorará también la ría.

-¿Habrá más inversiones en esta materia antes del final de la legislatura?

-Tiene que haberlas. Las administraciones, tanto la regional como, especialmente, la nacional, tienen una deuda clarísima con Villaviciosa. La realidad es que en la pasada legislatura la inversión del Estado, por primera vez, fue cero. A día de hoy, en estos dos años que llevo como alcalde, el compromiso materializado es cero. Eso tiene que cambiar. ¿Cómo es posible que tengamos la entrada desde la autovía como la tenemos? La rotonda en el cruce de Riaño, para evitar atascos, es un clamor. Fomento no ha iniciado ni los estudios ni el proyecto. Vamos a pedir las reuniones que sean necesarias. Villaviciosa, por mala planificación, ha tenido que hacerse cargo de obras que no le tocaban.

-Otra reivindicación son los porreos. ¿Cuál es su situación actual?

-Hemos dado un tiempo razonable después del acuerdo del Pleno exigiendo medidas, pero ha habido un silencio clamoroso. La respuesta de Costas ha sido que, aunque son la administración competente, no tienen ningún viso de actuación. Nosotros no podemos quedarnos callados. Se han perdido muchos años. Estamos, en muchos casos, en una situación irreversible. Creemos que el futuro de la zona es que no debería volver a ser inundable de nuevo. Para ello, pido la unión de todas las fuerzas políticas.

-El saneamiento es otra de las materias pendientes.

-El de Les Mariñes, Argüero y el de la margen izquierda de la ría están pendientes. En este último caso sabemos que el proyecto está hecho y entregado. Necesitamos que salgan adelante y que se hagan realidad. Las pequeñas obras dependen de que haya presupuestos municipales y se irán haciendo más rápido o más despacio. Estas actuaciones, en cambio, requieren de muchos años y si no se toman las decisiones ahora no las vamos a ver. El Ayuntamiento está haciendo mejoras en la red de abastecimiento de agua porque hay un atraso inmenso, esto nos está impidiendo abordar los saneamientos rurales.

-En el plan contra las inundaciones tampoco se han dado avances.

-Ahora mismo, la Confederación tiene licitada una obra en la zona de Les Colomines para eliminar el azufre. Ese dinero debería destinarse a estabilizar la escollera que está donde las viviendas sociales y a la limpieza del cauce. Es un ejemplo de falta de diálogo que queremos corregir. Nos hemos dirigido al Ministerio para retomar esa relación de cooperación porque no es normal que no se nos pregunte sobre las prioridades. Y obras de mayor alcance que están citadas en la última moción del Pleno, es fundamental que se mejoren.

-¿Cuáles son las prioridades en inversiones para este año?

-El plan de caminos de la zona rural, donde hay muchísimo atraso y numerosas solicitudes. Hay zonas muy deterioradas por el impacto de la actividad maderera. Frente a esto estamos estudiando tomar medidas. No puede ser que sea de beneficio privado, pero que luego los deterioros se paguen con dinero público. Por otra parte, en un mes, tendremos el proyecto técnico de la reforma integral del Ateneo Obrero. Es un edificio llamado a representar un papel fundamental en Villaviciosa, que sufre una carencia de espacios para jóvenes, asociaciones y entidades. Está también el edificio de El Calieru. El arquitecto nos ha entregado el proyecto técnico y estamos en condiciones, si se aprueban los presupuestos, de licitar su reforma.

-¿Y la piscina municipal?

-Hemos hecho un esfuerzo para mantener el servicio en condiciones muy difíciles. Se adjudicó con todos los informes en contra por el gobierno anterior. La empresa, a los seis meses, renunció. Por algo sería. Desde entonces, hemos tenido que hacer de la necesidad una virtud. Se han hecho en dos años más inversiones que en los cuatro anteriores. Para tomar la decisión de hacer una piscina nueva, que creemos que garantizaría el servicio, necesitamos llegar a acuerdos. Estamos pensando en la zona de La Barquerina como posible ubicación. Necesitamos tener todos los datos.

-¿Se recuperará la bandera azul para Rodiles?

-En mi opinión, la bandera fue injustamente denegada y debería de recuperarse. Está claro que la playa necesita mejoras, como el arreglo de las pasarelas de madera. Se ha conseguido un tratamiento secundario para esta instalación y presentamos ya toda la documentación para ello.

-¿Qué le pide al nuevo año?

-Le pido unos presupuestos y un crédito extraordinario que nos permita invertir lo máximo posible del remanente en los servicios que necesitan los vecinos. Para ello, espero que se ponga por delante el interés de Villaviciosa y no los partidistas. Y desde luego pido que las administraciones que tienen compromisos desde hace años pendientes con el municipio, sobre todo al Estado, que las puedan afrontar.