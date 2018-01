IU afea la postura del Mercedes Fernández sobre el saneamiento de Pillarno

Izquierda Unida afeó la postura de Mercedes Fernández sobre el saneamiento de Pillarno. La líder del PP asturiano culpaba al PSOE y a la alcaldesa del retraso que llevan las obras de la red en el valle, donde recientemente se han terminado los ramales primarios y el colector. El portavoz de Izquierda Unida y concejal de Obras, José Luis Garrido, respondía ayer a estas acusaciones y recalcaba que «Mercedes Fernández está muy equivocada. Si es verdad como dice que los vecinos llevan quince años pagando un canon de saneamiento sin tenerlo, los primeros en ser culpables son ellos, pues son quienes gobernaban en el concejo cuando se implantó ese presupuesto».

Por otro lado, Garrido hizo hincapié en todo lo conseguido en este sentido gracias a la negociación de Izquierda Unida con el gobierno regional. «Lo que está hecho hasta el momento es gracias a un pacto entre el PSOE e IU para la investidura», indicó el concejal de Obras, que también recordó a los populares que «ellos si que no han puesto ni un euro para las obras en la red. Tuvieron la oportunidad cuando gobernaron y no lo hicieron y el año pasado cuando pactaron presupuestos con los socialistas también y tampoco metieron ni un euro para Pillarno. No han hecho nada».