Afronta casi 13 años de cárcel por intenta matar a su ex pareja en Cudillero La amenazó y quebrantó la orden judicial que le impedía acercarse y comunicarse con ella EUROPA PRESS Miércoles, 29 noviembre 2017, 12:44

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la pena de 12 años y 9 meses de prisión y 5 años de libertad vigilada para un hombre por por intentar matar a su expareja en Cudillero, amenazarla y quebrantar la medida cautelar de alejamiento que le impedía acercarse y comunicarse con ella.

El juicio está señalado para este jueves, 30 de noviembre de 2017, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que desde mediados del año 2014, el procesado mantuvo una relación sentimental con la víctima durante aproximadamente dos años, compartiendo domicilio en las localidades de Mieres y Avilés.

En este tiempo las discusiones entre la pareja fueron frecuentes, generando un clima de tensión y conflicto, por lo que la mujer decidió, a finales del mes de mayo de 2016, poner fin a su relación con el procesado. Éste no aceptó la ruptura, y comenzó a llamar a la denunciante reiteradamente por teléfono, con el objeto de retomar su vínculo sentimental, a lo que ésta se negó.

El día 22 de agosto de 2016, sobre las 15.00 horas, el procesado acudió a Cudillero, al lugar de trabajo de su expareja, a la que reprochó su negativa a retomar la relación sentimental y la actitud que había adoptado respecto a él, y le profirió expresiones tales como "o eres mía o de nadie; si no vuelves, tu padre va a sufrir".

El 26 de agosto de 2016, el procesado envió a la víctima varios mensajes telefónicos, con los siguientes textos, entre otros: "¿Otra vez me has vuelto a bloquear?"; "Con esta actitud, lo único que consigues es que me vuelva a plantar allí y me muestre menos respetuoso. Medita las cosas, no quiero hacerte daño, por favor"; "¿Qué estás haciendo? ¿No me estaba portando bien? ¿Para qué me alteras? ¿Me bloqueas? ¿A qué juegas?¿Pa qué haces que la cague?; necesitaba charlar 5 minutos".

"¿Eso qué es? ¿Una plantilla que has puesto?¿No quieres hablarme por aquí? Pues lo haremos cara a cara, mañana subo para arriba. Llámame ahora y evitarás una desgracia"; "¡Me estaba portando bien! No he hecho nada! Creía que me ibas a dar una oportunidad y lo que querías era olvidarte de mí! ¡No lo voy a consentir! ¡Mañana estoy allí y que pase lo que tenga que pasar! ¡Soluciónalo ahora con una simple llamada y evitamos que esto acabe de esta manera tan injusta. Llámame", enfatizó el acusado.

La madrugada del día 27 de agosto de 2016, el procesado envió a su expareja otro mensaje de texto diciéndole: "Vas a morir".El Juzgado de Instrucción número 1 de Pravia adoptó ese día con respecto al procesado una medida de alejamiento y comunicación, vigentes mientras se tramitara el procedimiento o se dictara una resolución que la dejara sin efecto.

La madrugada del día 28 de agosto de 2016, el procesado se desplazó desde su domicilio de Madrid hasta Avilés, llevando en su mochila un cuchillo con hoja de 11,5 centímetros de longitud y 1,8 de ancho. Sobre las 07.50 horas, cuando se hallaba en la estación de tren de la ciudad, fue identificado por un policía local personado allí a requerimiento de la madre de la víctima.

Tras incautarle el arma, el procesado fue conducido a dependencias de la Policía Local de Avilés, donde se le notificó el auto del Juzgado de Instrucción de Pravia que le imponía la medida de alejamiento.

Inmediatamente después, el procesado, a pesar de haber sido informado de las prohibiciones que pesaban sobre él, se dirigió a Cudillero. Una vez allí, fue hacia el lugar donde trabajaba su expareja con la intención de acabar con su vida. Fue detenido por la Guardia Civil a unos 10 metros de distancia de la expareja. En ese momento, el procesado manifestó a los agentes su intención de acabar con la vida de la mujer, lo que haría, dijo, en cuanto quedase en libertad.

Posteriormente, en dependencias de la Guardia Civil de Soto de Luiña, reiteró su intención de matar a la mujer, "junto al gilipollas que está con ella y todo el que se ponga por delante". Añadió que luego se entregaría y pagaría por ello, que su expareja se había librado esta vez porque su madre había avisado a la Policía Local de Avilés.