Agricultores a tiempo parcial

La mayoría de los adjudicatarios de los huertos urbanos son trabajadores en activo«Es una buena oportunidad para compartir experiencias con otras personas a la vez que aprovechas los productos», aseguran

Corvera cuenta desde la semana pasada con veintiocho nuevos agricultores, aunque la mayoría lo son a tiempo parcial. El Ayuntamiento hacía entrega de las parcelas de los huertos urbanos a los primeros adjudicatarios, que al contrario de lo que sucede en otros concejos, se trata de personas jóvenes que compaginan las tareas en la huerta con sus trabajos.

Tienen hasta 2021 para sacarle el mayor rendimiento a su pequeño terreno de cuarenta metros cuadrados y muchos de ellos no han querido esperar y ya se han puesto manos a la obra para iniciar sus cosechas. Susana Fernández saca un hueco por las tardes y los fines de semana para preparar su pequeño invernadero de semillas que espera den sus frutos pronto. «Hemos plantado cebolla, ajo puerro, fabas, calabacín, melón y ahora haremos lo mismo con fresas. En cambio con las lechugas no llegamos a tiempo por la época en la que se nos entregó la parcela», comenta.

A ella la ayudan en las tareas su marido y su hija, a quien pretende inculcar el valor real de los productos ecológicos. «Nos apetecía poder consumir en casa algo producido por nosotros mismos, sin ningún tipo de fertilizante», explicó Susana Fernández, que compagina su trabajo con el cuidado de la tierra. «Sacamos huecos para venir a vigilar como va. Es una buena iniciativa para compartir experiencias con otras personas a las que les ha tocado parcela a la vez que aprovechas los productos».

Igual que ella son muchos los que han sacado sus utensilios para preparar la tierra y comenzar el sembrado. «Aprendemos un poco todos de todos», señala José Manuel Pulido, otro de los adjudicatarios. En su caso aún no ha empezado la siembra, hasta ahora han 'paloteado' la tierra para prepararla. «Durante años me encargué de la finca de mi padre pero por circunstancias esa finca ya no la tengo. Vi la oportunidad en estos huertos decidí apuntarme», comenta el nuevo agricultor que reside en Las Vegas y que también compagina estas tareas con su trabajo.

Son muchos los que utilizarán sus pequeñas parcelas para tener sus propias cosechas y aprovechar no solo el tiempo sino el ahorro que puede suponer tener sus propios alimentos. «Es una iniciativa muy buena, para mi es un entretenimiento. En vez de estar en casa sentado, paseo hasta aquí y hago algo que me gusta. Así dejo de lado la rutina», comenta José Manuel Pulido.

De los veintiocho adjudicatarios de este primer plazo de inscripción, ocho son personas jubiladas y otras seis paradas. Ahora el Ayuntamiento sacará a sorteo las cinco parcelas vacías. A ellas se suman las reservadas para el propio Consistorio y para el Instituto de Corvera.