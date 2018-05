El alcalde admite que la playa de Luanco «no está lista» para lucir la Bandera Azul El arenal luanquín, que se llena en verano, precisa mejoras para aumentar la calidad de sus servicios. / P. G.-P. Jorge Suárez indica que, pese a haber resuelto el vertido de aguas residuales al mar, todavía sigue pendiente el acceso de discapacitados PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Martes, 15 mayo 2018, 00:13

El alcalde de Gozón, el socialista Jorge Suárez, admite que la playa de Luanco «no está lista» para volver a lucir el distintivo de calidad Bandera Azul. Es un sello al que renunció hace dos años, tras las concesiones otorgadas hasta entonces desde 2004, y ahora «la realidad es que la playa todavía incumple la ley en algunos aspectos, pues no cuenta con accesos para personas con discapacidad». El primer motivo de la renuncia fue la emisión de aguas residuales cerca del arenal. Estos vertidos procedían de 140 viviendas del barrio de Peroño, que carecía de conexión a la red general de saneamiento. Pero este problema quedó subsanado este año y, por tanto, no sería obstáculo para poder recuperar el galardón este verano. Sin embargo, según el primer edil, «no se trata de que la playa pueda recuperar esta bandera, sino de poder dotarla de los servicios necesarios y de la calidad que demandan los usuarios». Y en este sentido el regidor gozoniego mantiene que habrá que esperar a completar los equipamientos pendientes. «Hasta que no sea así, no volveremos a optar por un galardón que me gustaría que luciera en todas la playas del concejo».

Sistema de pasarelas

El Consistorio tiene proyectada la instalación de rampas para adaptar los accesos de la playa. Con este nuevo sistema, todos los usuarios, incluidos los que necesitan una silla de ruedas, podrán acceder al arenal sin problema debido a que los que cuenta en la actualidad no están adaptados.

Asimismo, se instalarán unas pasarelas de madera sobre la arena para que las personas con problemas de movilidad puedan desplazarse desde las rampas hasta la orilla del mar. Otras mejoras consisten en reordenar los áridos para eliminar las acumulaciones que se producen a lo largo del año y hacen perder espacio.

Habitualmente, este tipo de labores se llevan a cabo con la entrada del verano y se utiliza maquinaria para eliminar los cúmulos. Por esta razón, el Ayuntamiento trabaja en la búsqueda las soluciones técnicas más efectivas que las empleadas ahora.