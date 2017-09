El alcalde de Villaviciosa suspende las funciones de un circo con animales Decenas de personas acudieron al parque de La Barquerina para fotografiarse junto al elefante, uno de los protagonistas del circo. / JOSÉ SIMAL Asegura que la medida no obedece a las críticas de la concejala de Somos sino a un incumplimiento en la superficie autorizada E. FERNÁNDEZ VILLAVICIOSA. Jueves, 21 septiembre 2017, 02:23

La polémica instalación de un circo con animales en Villaviciosa convirtió ayer el parque de La Barquerina en un auténtico photocall. Todos, mayores y niños, querían fotografiarse con el elefante del Coliseo, instalado en la rotonda de acceso a la localidad maliaya desde el pasado lunes. No es el único animal que trajo el espectáculo, que también actúa con tigres, leones y lobos de Siberia . Desde que llegaron las caravanas y los camiones a La Barquerina, comenzaron las críticas por parte de vecinos y defensores de los animales.

La concejal de Somos, Nuria González, fue la primera en poner el grito en el cielo sobre este asunto. Se manifestó contraria a este tipo de eventos porque «representan el maltrato animal, aquí los animales no viven en las condiciones adecuadas». La concejala recordó que «registramos una moción en el Ayuntamiento para que todos los grupos pudiéramos trabajos juntos en una ordenanza para aumentar la protección animal y desde 2015 no ha habido un circo con animales en Villaviciosa, hasta ahora».

Ante esta situación, y al ver que los trabajadores del circo comenzaban a promocionar el espectáculo y a repartir invitaciones para las seis funciones que tienen previstas en Villaviciosa desde hoy hasta el domingo -la primera estaba programada para esta tarde, a las 19 horas-, la edil solicitó una reunión al alcalde Alejandro Vega para conocer toda la información, expedientes y las razones que le han llevado a autorizar su instalación.

Afirma que «tienen permiso para ocupar 962 metros cuadrados y se han instalado en 4.620»

Tras revisar la documentación y el informe del ingeniero municipal, el Ayuntamiento ha enviado un requerimiento al circo para que «se abstenga del inicio de la actividad autorizada». Basa su decisión en que «la ocupación real del circo son 4.620 metros cuadrados encontrándose autorizados 962 y constatando la existencia de datos: deterioros de la superficie de césped, rodadas, deterioro en la regularización de la superficie así como en los elementos de la pista ciclista y zona de arenero». Vega estima el coste de reposición en 3.780 euros.

El alcalde les advirtió de que «si no presentan la documentación requerida y no depositan la fianza para garantizar la reposición de los desperfectos, la licencia concedida será revocada».

El gerente del Coliseo, Francisco de la Torre López, antes de conocer esta decisión, defendió que «son cuatro los que no nos quieren aquí. Tenemos nuestros permisos y los certificados de los animales, todos los papeles y autorizaciones del Ayuntamiento y del Principado están en regla. La semana pasada estuvimos en Pola de Laviana, qué pregunten allí cómo nos comportamos y cómo cuidamos a nuestros animales. Son ejemplares que han nacido aquí, con nosotros y que cuentan con un control sanitario y con la documentación adecuada. Vinimos aquí con el permiso municipal». De la Torre alegó que «tenemos buena parte de las entradas vendidas del aforo de 700 personas que tenemos en cada función. Ya vinimos en 2015 y si no nos acogiesen bien no habríamos vuelto». No obstante, criticó que «vamos a denunciar a una persona que entró a las instalaciones sin permiso e insultándonos y luego colgó el vídeo en redes sociales».

Los defensores de los animales también pusieron el grito en el cielo por la presencia de este circo. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, Fructuoso Pontigo, comentó que «nos parece un disparate que se incumpla un acuerdo municipal. La mayoría de los ayuntamientos prohíben la presencia de espectáculos con animales y que esto se permita en Villaviciosa es un paso atrás, un precedente grave. En estos circos hay maltrato animal y no es de recibo que no se pongan medidas legales para impedir este tipo de shows».