Amandi estrena cabezudos en San Juan para acercar la tradición a los niños Algunos de los cabezudos que desfilaron por las calles de Amandi. Cinco nuevas figuras desfilaron junto a las tallas que los vecinos restauraron y que cada año recorren el pueblo

Dicen que cada trabajo tiene su recompensa. Sea o no cierto para todos, los vecinos de Amandi obtuvieron la suya ayer a mediodía, cuando un sol de justicia presidió su renovado desfile de cabezudos tras meses de trabajo y esfuerzo. Hace tiempo que el pueblo tomó la decisión de inculcar a los más pequeños la que durante décadas había sido tradición incontestable de la localidad y que, con el paso de las décadas, había caído en el olvido. Cinco años atrás, cuando llevaban once sin salir a la calle, los vecinos recuperaron las figuras -cuyo origen se remonta a un taller de Murcia y a finales de la década de los 50- y se pusieron manos a la obra. No contentos con su trabajo de restauración, que consistió en reforzar las cabezas con cartón de falla para poder luego unificarlas con masilla y lija -un proceso que tuvieron que repetir en varias ocasiones para alcanzar un resultado óptimo-, se han creado cinco nuevas figuras. Así que dos gatos, un indio y un viejo violinista se sumaron ayer a este original grupo en el que, también, un nuevo rey gigante unió sus pasos a los de la reina.

El desfile, que transcurrió al ritmo de la gaita y el tambor, fue todo un éxito que agradecer a los participantes en los talleres, dirigidos por el artesano José Miguel Beneyto. Juntos consiguieron dar brillo a una tradición única en el concejo. El objetivo, explica José Antonio Fernández Costales, de la Asociación Cultural y de Festejos Puente San Xuan d'Amandi, es que «los críos recuperen el interés por sacar a los cabezudos, que estaba perdiéndose».

Grandes y pequeños se enfundaron los trajes con los que salieron de la Residencia Miyar Somonte -que hoy será reconocida con el V Puente de Honor al vecino del año- y desfilaron por la Fuente de los Caños, el Palacio, el barrio de San Juan, La Parra y Valbucar.

El arzobispo Jesús Sanz Montes oficia hoy una misa, cantada por el coro San Roque de Lastres

Fue el pistoletazo de salida a dos días llenos de actividades. Luego disfrutaron de un pincheo y, más tarde, hubo juegos infantiles, merienda campestre y un concurso a cargo de Rodiles Cup. Por la noche, el hostelero Vicente Alonso dio el pregón que precedió al encendido de la hoguera. Hoy, el arzobispo Jesús Sanz Montes dará la misa en honor a San Juan, cantada por el coro San Roque de Lastres, que precederá a la procesión, la subasta del ramu y el resto de la fiesta.