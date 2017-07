El aparcamiento de Merón, sin arreglar El aparcamiento de la playa de Merón está sin asfaltar. :: A. G.-O. Viernes, 7 julio 2017, 08:16

El Ayuntamiento de Villaviciosa no arreglará este año el aparcamiento de la playa de Merón. El Consistorio no ha recibido el permiso de Costas para poder llevar a cabo las obras de adecuación que había planteado, aunque ha vuelto a enviar un escrito insistiendo en la necesidad de estos trabajos. El proyecto consistía en la retirada de varias piedras con una pala y la aplicación de zahorra natural. La noticia no ha sido bien recibida por los vecinos, quienes resaltan las dificultades de aparcamiento en el arenal, sobre todo, durante los fines de semana.

Por otra parte, el equipo de gobierno municipal ha instalado un baño químico y una rampa metálica de cuatro metros de largo para facilitar el acceso de los usuarios a la arena, debido a la acumulación de piedras que hay en la entrada.