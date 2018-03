La apertura del nueva aula en la escuela infantil de El Texu se demora por falta de educadoras

La apertura de una nueva aula para niños de hasta un año de edad en la escuela infantil del Texu se demora. La causa, la falta de educadoras. Una vez agotada la bolsa local de empleo abierta en Castrillón, el gobierno local solicitó al Principado autorización para recurrir a la suya, y según manifestó ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero, la respuesta es que «no nos puede proporcionar ninguna». A partir de ahí, «intentaremos llevar a cabo un proceso de selección urgente a partir de las listas de los servicios públicos de empleo», lo que según admitió «llevará unas semanas».

Triguero recordó que solo una de las dos plazas de educadora a media jornada necesarias para abrir el nuevo aula se cubrieron con la bolsa de trabajo municipal a la vez que recalcó que el gobierno local tiene previsto «crear una nueva que garantice que las escuelas infantiles del concejo cuenten con el personal necesario. El proceso se abrirá una vez se resuelvan los planes de empleo. De lo que se trata ahora es de abrir en el menor plazo de tiempo posible la nueva aula en la escuela infantil de El Texu, y esperamos encontrar el personal necesario en las listas de los servicios públicos de empleo». Si no se abrió a principios de curso «es porque entonces no había demanda. Los niños que ahora piden plaza aún no había nacido», concluyó Triguero.

Inaugurada en 2010, la escuela infantil de El Texu tiene capacidad para 78 que se suman a a las 55 que oferta la de El Carbayo.