El arzobispo de Oviedo celebrará la Nochebuena con los presos de Villabona El arzobispo, en una foto de familia con los vecinos, en la iglesia de Santolaya de Cabranes. / CITOULA Acompañará ese día a los reclusos y oficiará al menos tres misas. Hace cuatro años también vivió la llegada de la Navidad en el centro penitenciario ELENA RODRÍGUEZ SANTOLAYA. Lunes, 11 diciembre 2017, 00:30

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, celebrará el día de Nochebuena con los presos del centro penitenciario de Villabona. Así lo afirmó, a preguntas de EL COMERCIO, tras festejar ayer con los vecinos de Santolaya de Cabranes la festividad de su patrona dentro de las visitas que está realizando a las distintas parroquias del Arciprestazgo de Villaviciosa. No será la primera vez que Sanz Montes viva la llegada de la Navidad con los reclusos del centro penitenciario. Ya tuvo oportunidad de conmemorar el nacimiento de Jesucristo con los internos hace cuatro años. «Salí conmovido, porque vi llorar a la gente de emoción. Te cuentan: 'He cometido errores muy graves', sobre todo cuando se trata de homicidios. Y te preguntan: '¿Hay algo más grande que mi error? ¿Es salvable mi vida? Y hablamos de que los delitos cometidos ya no tienen vuelta atrás y que lo más importante es ponerse en la situación de las personas inocentes a las que han hecho daño. Extraída esa lectura, hay que recomenzar la vida, porque vale la pena hacer un mundo mejor».

El arzobispo tendrá oportunidad de nuevo de vivir con ellos una Nochebuena lo más entrañable posible y compartir sus inquietudes mientras preparan la cena. Para ese día está prevista además la celebración de, al menos, tres eucaristías. En sus ocho años en el arzobispado, Jesús Sanz Montes ha procurado alternar esta celebración para compartirla con las ciudadanos que más lo necesitan. Con el mandil sobre su hábito de franciscano, fue una de los voluntarios que sirvió la cena en la Cocina Económica de Oviedo, mientras que en otras ocasiones se inclinó por visitar a enfermos en los hospitales o a las personas con discapacidad intelectual en el Sanatorio Marítimo de Gijón.

Montes avanzó estos planes después de haber visitado las parroquias de Fresnéu, Torazo y Santolaya de Cabranes. Esta última celebraba ayer la fiesta de su patrona y en su iglesia el arzobispo ofreció una homilía muy personal, dando a conocer algunos detalles de su vida, igual que muchos feligreses le relatan estos días la suya. «No venir era casi un pecado imperdonable», señaló el arzobispo, quien indicó, no obstante, que «en Asturias hay 934 parroquias y ocho años no me dan para más».

Arreglar la iglesia de Rales

Con motivo de su visita pastoral, los vecinos le están haciendo partícipe de muchos asuntos. Entre ellos, el estado de los templos. Es el caso de Rales, en Villaviciosa, donde hace dos siglos, se amplió la iglesia -donde hasta entonces solo existía el altar mayor- «y el fundamento va tirando y cediendo». Montes aseguró que lo comentará con los arquitectos del arzobispado «para saber qué podemos hacer».

A dos semanas de la Navidad, les invitó a que la fiesta «tenga sabor de estreno», pues a lo largo de este año «hemos tenido la oportunidad de conocer a personas nuevas y, tristemente, perder a otras que queremos».

Al finalizar, William Lloris, miembro del grupo Ensinluz e hijo del histórico alcalde que lleva el nombre del Memorial de Cultura Asturiana que se ha celebrado también este fin de semana, agradeció su visita, así como la participación del alcalde, Gerardo Fabián, y el coro San Miguel de Gijón. Su madre, María Rosa Pérez, fue agasajada con un ramo de flores. Debido al mal tiempo, la procesión se suspendió, pero los vecinos celebraron la subasta del ramu bajo los soportales de la iglesia.