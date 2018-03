Los ascensores de La Estrada tendrán una altura de más de siete metros Simulación de cómo serán los dos ascensores y las escaleras del paso a nivel de La Estrada. / LVA Corvera El Ayuntamiento presenta el proyecto para eliminar la barrera ferroviaria, que implica un gasto anual de 5.000 euros por mantenimiento S. GONZÁLEZ LAS VEGAS. Viernes, 16 marzo 2018, 00:28

La eliminación de la barrera ferroviaria de La Estrada está un paso más cerca. El Ayuntamiento de Corvera presentó ayer a los vecinos el proyecto de obras, que tiene un plazo de ejecución de cinco meses y supone una inversión de aproximadamente 570.000 euros. El equipo de gobierno negocia con ADIF la firma de un convenio de colaboración para financiar al cincuenta por ciento el coste de este proyecto.

El encargado de desgranar los pormenores de la inversión fue el alcalde, Iván Fernández. El proyecto plantea la colocación de dos ascensores, uno a cada lado de las vías y con un coste de mantenimiento anual de 5.000 euros, y una pasarela que cruce por encima de éstas, completando además los ascensores con sendas escaleras que salvarían una altura de siete metros. Ambas torres serán acristaladas, así como los ascensores, con un ancho de puerta de un metro, para visualizar desde fuera el interior. Por otro lado, se instalará iluminación tanto para las escaleras como en la pasarela. Entre los pormenores del proyecto se destaca también que serán instaladas cámaras de video vigilancia para reforzar la seguridad.

En la zona de La Estrada, tanto la escalera como el ascensor se construirían sobre la acera, creando tres nuevos pasos de peatones: uno en el arranque de las escaleras, otro en el acceso al ascensor y un tercero situado al este de los contenedores que servirá para dar continuidad a los peatones que utilicen esa acera.

La Estrada tendrá tres nuevos pasos de peatones para dar acceso a la pasarela

Asimismo, está previsto que los pilares de apoyo de la escalera sean inclinados y que la zona que quedará bajo las escaleras se pavimentará en hormigón pintado de color verde, para así indicar que no es transitable, ya que no queda espacio de paso para peatones que cumpla la normativa vigente. Para ello se proyecta no solo la demolición de las escaleras existentes, sino también parte del muro de contención, que posteriormente se repondrá. La losa que en la actualidad facilita el paso a nivel sobre las vías se demolerá, restituyendo la vía a su estado original.

En cuanto a la ubicación de ascensor y escaleras al sur de las vías, es decir, en el lado de Las Vegas, se han tenido varios inconvenientes, por un lado, las limitaciones indicadas por ADIF de separación de la vía y sus instalaciones soterradas; por otro, la ubicación de una arqueta de Hidroeléctrica de gran tamaño; y , por último, el cumplimiento de las distancias a luces rectas tanto del edificio existente como del posible inmueble a construir en la zona.

Entre los trabajos se repondrá la valla que delimita las vías, que se encuentra en mal estado. Tendrá una longitud de unos cincuenta metros, y se emplearán paneles de malla metálica, garantizando así el cierre de la vía y la imposibilidad de acceder a la misma a personas ajenas a ADIF.