El Ayuntamiento de Carreño reclama a Arcelor medidas contra las emisiones La nube roja que salía anteayer de la acería LD-III de Avilés. Ante las quejas vecinales por los graves efectos contaminantes que tienen para la población del entorno de la factoría Viernes, 15 diciembre 2017

El Ayuntamiento de Carreño viene requiriendo a la empresa ArcelorMittal medidas contra las reiterada emisiones que se producen en el convertidor de la acería LD-III, de Avilés. La respuesta ofrecida por el concejal de Medio Ambiente, Gabriel Rodríguez, a las quejas recibidas por parte de los vecinos y los ecologistas fue que «cuando detectamos o nos llega cualquier denuncia medioambiental del vecindario, se hace una visita e inspección por parte de la Policía Local y se emite el correspondiente informe de intervención a la empresa correspondiente y a la Consejería de Medio Ambiente». Una vez que se recibe una respuesta de estos organismos, entonces se procede dando traslado de las medidas adoptadas a los denunciantes.

Rodríguez señaló que concretamente en el caso de Arcelor, «en este Ayuntamiento en lo que va de año hemos tenido constancia de una queja por fuertes ruidos en las instalaciones de la acería y la planta de escorias. Y en el caso de las emisiones difusas como son las nubes rojas o negras por la techumbre, explosiones y demás, la empresa nos ha comunicado de inmediatamente las incidencias». En este sentido, insistió que las relaciones con la empresa y las administraciones públicas «han mejorado los últimos años». En su opinión, esta buena sintonía se traduce en una agilidad en la transmisión de informes sobre las incidencias que se puedan producir en materia medioambiental. Todo ello en cumplimiento a lo establecido en la autorización ambiental integrada. «A este respecto, en el Ayuntamiento a día de hoy, -por ayer-, hemos registrado y tramitado 32 avisos por emisiones difusas y nubes negras», añadió el edil.

En cuanto a la gestión municipal, Gabriel Rodríguez manifestó que «el Consistorio siempre está vigilante y actúa en el marco de sus competencias en materia medioambiental. Y Arcelor, como el resto del tejido empresarial, no es ajeno a las exigencias municipales. No sólo la zona de Tabaza nos preocupa, sino también otras zonas como Prevera o Carrió, en las que tienen incidencia las instalaciones de esta empresa en Gijón». La asociación de vecinos de Tamón criticó no contar con un representante de su parroquia en el consejo medioambiental de la siderúrgica.