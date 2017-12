El Ayuntamiento concede 46 becas universitarias por un valor total de 17.300 euros

El Ayuntamiento de Corvera ha resuelto conceder un total de 46 becas a otros tantos universitarios empadronados en el concejo, cubriendo así todas las solicitudes recibidas y que cumplían con los requisitos establecidos en las bases de estas ayudas, creadas por el Consistorio de manera pionera en Asturias en 2013. Así, para este curso 2017/2018, el Gobierno local destinará 17.300 euros a estas becas, desde cuya creación ya han recibido 216 universitarios corveranos.

De las 46 ayudas concedidas, 28 serán de 400 euros; 14 becados recibirán 350 euros cada uno y otras cuatro becas serán de 300 euros. La convocatoria recibió un total de 69 solicitudes, de las que 23 no cumplían con alguno de los requisitos establecidos. En concreto, 18 superaban los umbrales de renta contemplados en las bases; dos no cumplían con el requisito de llevar al menos un año de empadronamiento en el concejo y otros tres no superan el 50 por ciento de créditos matriculados que se exigían.

El Ayuntamiento de Corvera lanzó por primera vez estas becas en el curso 2013/2014, «y desde entonces no hemos dejado de aumentarlas», destacó el alcalde de Corvera, Iván Fernández, recordando que «la primera convocatoria contaba con 6.000 euros, cifra que duplicamos en 2014; en 2015 reservamos 12.500 euros y finalmente concedimos becas por valor de 16.050 euros; en 2016 pasamos a los 15.000 euros de previsión y también decidimos no dejar a ningún universitario sin beca, destinando finalmente a las ayudas 18.550 euros y, este curso, serán 17.300 euros los que se invierten para cubrir todas las solicitudes recibidas».